31歲的高姓籃球隊教練前年以IG通訊軟體撥打電話予年僅15歲的少女，問她敢不敢脫光衣服視訊，誘她在鏡頭前做猥褻動作，台灣高等法院考量他犯後坦認犯行，且與少女及其家屬達成和解，依引誘使少年為猥褻之行為以供人觀覽罪判刑6月，緩刑3年。

2019年6月9日下午高男先要求少女在視訊鏡頭前裸體自慰，不久即將視訊影像關閉，約1小時後，高男又再以IG通訊軟體撥打電話給少女要她脫掉衣服，把鏡頭放在她私處附近，拍給他觀看，少女母親瀏覽少女IG帳號發現異狀於是報警。

台北地方法院考量高男犯後終能坦認犯行，態度尚可，且引誘少女為猥褻行為之時間尚短，情節輕微，判刑6月，上訴後，高院考量他與少女及少女母親達成和解，判刑6月，給予緩刑宣告3年，須履行和解條件，期間交付保護管束，上48小時法治教育課程。

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