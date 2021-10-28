寶緯28日送件申請上櫃案 12:372021/10/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心28日表示，寶緯工業（4558）於28日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是電機機械業。 根據櫃買中心資料顯示，寶緯工業成立於1989年3月間，董事長為詹勳霖，主要經營業務是鋁擠型產品之製造以及銷售，送件時資本額為4億4100萬元。寶緯工業2020年業績，營收13億9635萬元，稅前盈餘1億1206萬元，每股盈餘2.03元。 玉山銀行28日發行16億元可持續發展債券 興櫃股王綠界 申請上櫃IPO #寶緯 #工業 #日送件 #櫃買中心 #申請上櫃案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買辦市場交易制度宣導 04:102021/10/28 證券．權證 漁電共生聯貸 票券首挑大梁 04:102021/10/28 金融．稅務 櫃買股票ETF交易獎勵活動 11月1日登場 04:102021/10/28 證券．權證 中警破詐欺集團機房 逮捕72人到案 10:152021/10/28 社會 百貨周慶旺 周末迎高潮 04:102021/10/28 時尚消費 櫃買中小型題材股 法人捧 04:102021/10/28 證券．權證 《傳產》實價2.0上路後 第三季北市預售已揭露162.7億元 08:012021/10/28 財經 雲豹能源公開發行 拚明年上市 04:102021/10/28 投資理財 《櫃買市場》澤米申請上興櫃 08:012021/10/28 財經 西區帝寶 宏國大道城買盤旺 04:102021/10/28 金融．稅務 遠百周年慶五告好康 04:102021/10/28 時尚消費 財經熱門新聞 巴菲特公司突狂噴50％ 1股破1800萬 背後內幕傻了 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 散戶踩雷了？8檔基金「資助共軍」 金管會要求3個月內出清 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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