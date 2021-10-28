櫃買中心28日表示，寶緯工業（4558）於28日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是電機機械業。

根據櫃買中心資料顯示，寶緯工業成立於1989年3月間，董事長為詹勳霖，主要經營業務是鋁擠型產品之製造以及銷售，送件時資本額為4億4100萬元。寶緯工業2020年業績，營收13億9635萬元，稅前盈餘1億1206萬元，每股盈餘2.03元。

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