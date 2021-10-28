友達(2409)盤前公布第3季財報依舊亮眼、樂金顯示(LG Display LGD)第3季財報優於預期，加上研調認為有望在明年第1季止穩，友達今天率先攻上漲停，群創(3481)、彩晶(6116)漲幅一度拉升到9％，面板族群今天多頭強勢表態。

友達公布第3季財報，第3季每股盈餘2.03元，連續兩季賺進超過2元，前3季獲利也超過半個資本額，上半年每股盈餘5.33元。

LG Dispaly第3季營收為7.22兆韓元，季增3.69％，主要動能來自IT產品線，但毛利率則受產品組合影響而降低至18.11％，但仍在近幾年相對高水準，本業連續5季獲利，稅後淨利為0.46兆韓元，季增9.20％，EPS為1295韓元，高於市場預期。第4季預估出貨面積季增中個位數，恢復成長的原因是第3季缺料因素預期在第4季緩解，報價方面高價手機面板出貨成長，將抵銷電視面板的持續跌價，預計季增低個位數。

研調機構Omdia指出，品牌廠商10月下旬開始增加面板採購，隨著陸廠帶頭的減產效應發酵，加上大陸雙11與北美年底購物旺季備貨潮和清庫存效益，10月起各尺寸電視面板價格跌幅大幅收斂，預計最快明年面板價格將止跌回穩。

今天法人分析認為，由於交期影響使得目前訂單已趕不及傳統銷售旺季，在淡季影響下，報價將加速趕底，雖然第4季TV面板報價可能續跌18％到30％，但TV面板至上漲以來至今仍有16～38％漲幅，在進入歲修季節與報價回落使需求回升，報價可望呈現持穩。