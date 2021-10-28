eBay第三季營收獲利表現優於市場預期，但對於年底節日購物旺季的營收預測卻意外疲弱，再度印證隨著消費者重返實體商店，這場大流行病引爆的網購熱潮正持續消退。

周三盤後eBay股價大跌逾5%，報73.51美元。

線上拍賣和網購平台eBay是2020年的大贏家，在新冠疫情肆虐之際，因防疫封鎖令而被迫宅在家的消費者轉而上網購物，但隨著疫苗的普及鼓勵消費者踏出家門，eBay的營運增長也開始放緩。

eBay預估第四季營收介於25.7億美元至26.2億美元，不及市場預測均值26.5億美元。eBay預估本季調整後每股盈餘介於97美分～1.01美元，分析師預估為每股盈餘1美元。

受惠於強勁的支付業務，以及擴張廣告產品組合，第三季營收年增11%，為25億美元，優於市場預期。惟淨利較去年同期大減60%，為2.64億美元，遠不及市場預期的4.6億美元。惟經調整後每股盈餘為90美分，略高於市場預期。

該公司表示第三季其線上市集的活躍買家減少5%，為1.54億個；商品成交總額（Gross merchandise volume）下滑10%，為195億美元。