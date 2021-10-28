工業電腦廠艾訊(3088)深耕智慧交通，與系統整合商合作推出軌道監控解決方案，參與台北捷運最新環狀線監控系統專案招標，並以專業的EE技術協助與穩定的產品品質順利得標，所需的180台主機及60台顯示器已完成點交後並啟用。

艾訊表示，大眾捷運監控系統向來為非常嚴峻艱難的工程，需仰賴良好的系統整合經驗能力、實務經驗豐富的投標廠商、品質安全穩定的硬體供應商，且三者缺一不可，才有角逐重大專案資格。艾訊過去已成功提供多條北捷設備，獲得此次得標系統整合商選擇合作。

北捷及北市捷運局自發生各種隨機治安事件後，便更加重視車內外監控系統。此次在建置初期即提供FAE/EE上車實測，解決相容性問題，並持續協助配合測試整合，藉由專業的EE技術協助與穩定產品品質，得以順利通過考驗，最後在眾多競爭廠商中順利得標。

艾訊表示，此次為台北捷運最新環狀線的監控系統，需求主機為180台抗震、寬溫、無風扇嵌入式軌道交通NVR平台tBOX324-894-FL，以及60台超薄高亮度10.4吋EN 50155軌道專用觸控液晶顯示器P6105，在完成點交後即開始通車。