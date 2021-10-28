21歲林姓男子23日凌晨1時許，疑似在新北市蘆洲區遭人擄走，警方獲報前往救援，蘆洲警分局某偵查佐酒後行經該處，自告奮勇前往協助踹門，開門後才驚覺是烏龍一場，林男持續失聯，林母已提告妨害自由。蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤表示，同仁是好意熱心幫忙，當時他是休假狀態。

據悉，林母23日1時許向淡水警分局報案，兒子在蘆洲遭擄走，淡水警分局立即通報蘆洲派出所支援，同時派遣警力前往，蘆洲警員前往勘查，按門鈴後均未回應。

蘆洲警分局某偵查佐酒後正巧行經該處，他自告奮勇直接上前踹門，豈料開門後屋內空無一人。蘆洲警分局進一步調閱監視器發現，林男確實有到過該處，但早已離開，監視器畫面顯示並未受到強迫，而是自行離開。

林母報案後，有接到兒子一通電話告知「人在桃園！」隨後手機關機失聯、音訊全無。林母相當焦急通報失聯後再提出妨害自由告訴，淡水警分局受理後已單一窗口轉給蘆洲警分局偵辦。

郭懷澤表示，該名同仁為休假狀態，酒後行經該處單純是熱心、想要幫忙，目的也是想要協助派出所同仁盡速找到林男。