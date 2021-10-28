身心障礙者尋找就業機會比一般人不易，為了保障就業，政府有規定企業須錄取一定比例的身障者。新北市勞工局今公布未足額進用身心障礙者企業名單，截至8月為止轄內有226家企業未達標，其中耕興公司、嘉捷科技、板信商業銀行等企業都被列入。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北有90％企業符合身障進用標準，在六都名列前茅，但要繼續說服企業進用身障者，有一定難度，企業考量用人成本、職務風險等因素，常會用各種理由推託，因此勞工局去年首度與具身障就業服務的唐氏症基金會合作，開辦「企業身障求才統合服務窗口」，建立身障人才資料庫，給予業者個別化建議與輔導，再結合職務再設計等服務，成功提升企業的錄取意願。

陳瑞嘉說，企業身障求才統合服務窗口已實際拜訪60家企業，並持續追蹤、協助企業改善進用，成功媒合了155位身心障礙朋友就業，而針對連續3年未足額錄用身障者的企業，市府也會展開專案輔導。

勞工局也舉出成功案例，位在三重區的「薇思克股份有限公司」在門市擴增時，員工人數有達到錄用身障者門檻，在參與市府進用宣導會、企業訪視後，成功媒合上患有自閉症的小儀擔任中央廚房作業人員，雖然小儀進入公司初期學習稍慢，但從來沒有遲到，與同事相處也相當融洽，成功通過考核。

勞工局表示，企業應該重視身障者的實質工作能力與培訓潛力，別以讓刻板印象侷限錄取標準，只要願意給機會，身障者就能把工作圓滿完成；為了讓企業了解進用身障者的資訊，市府特別編撰「協助雇主進用身障者資源手冊」電子書，置放於「新北勞動雲」，提供企業人資部門參考，歡迎各事業單位多加運用，或洽新北市勞工局身障就業輔導科專線(02)2967-5408詢問。