蔡英文總統接受美國媒體CNN訪談時所稱大陸對台軍事威脅與日俱增，並首度證實美軍駐台協訓，對此，國民黨表達高度關切，文傳會主委凌濤認為，蔡英文身為三軍統帥既然有此認知，就應該積極強化國軍的「即戰力」，務實使全民瞭解台海隨時可能發生的軍事危機，並加強「民防」及「動員」演練，不應有依賴他國心態。

凌濤強調，現況下中華民國空軍主力戰機F16-V就是前總統馬英九任內主張投資，才得以有效應對共軍威脅，甚至蔡英文引以為傲的國艦國造等政策都是延續過去國民黨執政規劃，他質疑，「蔡英文自己又為台灣做了什麼？」行政院長蘇貞昌掛在嘴邊拿掃帚上戰場、民進黨台北市黨部主委吳怡農說要打巷戰，更都是嘴砲、製造民眾恐慌，具體作法卻寥寥無幾。

凌濤說，即使展望公投選項，涉及國安問題的能源政策，蔡政府也不乏自我矛盾，蔡政府政策下天然氣能源佔比過高的問題，一旦發生戰爭，共軍封鎖航路一週，我國如何應對船艦無法供應天然氣？國民黨絕對捍衛我國主權，但國安不能靠欺騙，「如果蔡英文一直都在打假球，那她就算有40個堅持，也不會讓國民安全」。

凌濤說，國民黨是區域和平的捍衛者，他呼籲蔡英文應該積極思考如何降低兩岸敵意與戰爭風險、採取穩健姿態，在表達防衛決心的同時，嚴格約束相關外交及國安高層，謹慎對外發言，避免傳達混淆訊息，惡化區域安全情勢。

凌濤表示，國民黨向來支持國防建軍的重要，也深知國防不能倚賴他人，要自立自強；只有提升國軍「即戰力」、解決後備戰力空洞化，以及重振全民國防與國軍士氣才是重點。他指出，國民黨絕對和國軍與全體台灣民眾站在一起，捍衛我們的生存、自由與民主。