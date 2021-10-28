美國有線電視新聞網(CNN)27日刊登總統蔡英文專訪。針對拜登日前在CNN節目中的「護台說」；蔡英文表示，有鑑於台美長期關係，台灣是民主國家，並與區域多數國家共享同一價值觀，以及台灣在半導體供應鏈的地位；她相信如果中國大陸武力犯台，美國與區域其他民主國家會伸出援手。

CNN指出，美國與區域其他夥伴並沒有簽署任何條約，在台灣遭到武力侵犯時給予援助；然而，隨著台北與北京的緊張情勢不斷升級，部分國家表示對台灣的支持。

例如，日本防衛大臣岸信夫9月在接受CNN訪問時就強調，「台灣發生事變直接與日本相關」，東京將回應任何足以影響區域貿易路線安全的威脅。

拜登日前在出席CNN節目時，被詢問大陸武力犯台時美方是否保衛台灣；對此，他表示「是的，我們對此有所承諾」。儘管拜登語出驚人，但白宮隨後淡化他的言論，並指出外界可能對美國總統的意思「出現不同解讀」。

但蔡英文認為，「有鑑於美台長期關係」，她相信大陸武力犯台時，美國與其他民主國家會伸出援手。「台灣不孤單，因為我們是民主國家，我們尊重自由，我們熱愛和平，我們與區域大多數國家共享價值觀，在地理上我們也具有戰略重要性」。

她也提到，台灣在全球半導體供應鏈發揮主導作用，這讓區域強權在維護台灣安全上，擁有不斷擴大的共同利益。

※台灣能否在沒有軍援下防衛

當記者詢問台灣是否可在沒有軍事援助下進行自衛，蔡英文回應「只要還有能力，台灣就會自衛；但容我重申，擁有我們朋友與志同道合國家的援助相當重要」。

報導指出，防衛台灣不僅靠軍事力量；隨著美國愈來愈支持台灣，作為展現支持的一部分，華府開始推動擴大台灣參與國際組織，特別是聯合國。

例如，美國國務卿布林肯25日在推特上表示，台灣是重要的夥伴也是成功的民主故事，外界應讓台灣在聯合國扮演更吃重的角色。自從北京於1971年奪取聯合國席次後，台灣已被排擠出國際舞台。

回應布林肯說法，蔡英文表示讓這塊島嶼在聯合國發揮更大的作用，一直是台灣政界各方的政策。她強調並不擔心因此激怒北京，「我們表達希望成為聯合國體系一員的期盼，北京則有他們的故事要說，這些都交由國際社會公斷」。

※習近平領導的大陸更野心勃勃

CNN指出，蔡英文的任期恰逢北京因實力的成長而更有自信，如今習已被視為數十年來大陸最強大的領袖。自2017年第2個任期以來，習開始改變大陸在全球的定位。共軍不但愈來愈龐大，也愈來愈先進，海軍艦隊的規模更超越美國。

與此同時，習近平的外交政策導致外交體系內，大量代表激烈民族主義的戰狼外交官得以晉升。在極具爭議與敏感的議題上，戰狼們大聲捍衛北京立場。

對此，蔡英文表示來自強鄰的威脅正不斷上升。「他們更有野心，也更傾向擴張主義。因此，我們能接受的事情，他們未必能接受」。不過，她相信儘管政治制度不同，雙方政府仍能和平共處。

她認為，「如果我們能坐下來談談彼此分歧，嘗試做出安排，是否我們能和平共存？我認為這是台灣民眾、大陸民眾與區域民眾的期盼」。

她也強調，是時候北京決定要和區域與其他地區國家，建立和種關係。「習近平該思考是，要與區域或全球的每一個人建立和平關係，還是掌握霸權讓每個人都聽他的」。