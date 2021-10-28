盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）被抓包大學論文抄襲，56頁中只有緒論、結論等加總起來共2頁是自己寫的，其他全是抄襲，貝特爾昨（27）日也坦承「應該要用不一樣的作法」完成論文。

Xavier Bettel's master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis "to the best of my knowledge and belief at the time". pic.twitter.com/zHy4yOEL6W — Pol Reuter (@PolReuter) October 27 2021

綜合英國《衛報》（The Guardian）、政治新聞媒體Politico報導，盧森堡當地媒體「reporter.lu」昨日踢爆，盧森堡總理貝特爾在攻讀法國洛林大學（University of Lorraine）公法與政治學高級文憑期間，其中一份論文涉嫌抄襲，這份文憑相當於今日的碩士學位。

報導指出，這份題為《歐洲議會投票制度的可能改革》（Toward a Possible Reform of Voting Systems in the European Parliament）論文一共56頁，不過當中大部分段落都擷取自2本書、4個網站、以及1篇新聞稿，只有「緒論的幾個段落」及「同樣簡短的結論篇章」沒有大量複製，「reporter.lu」形容，就論文範圍來看，抄襲的程度「無與倫比」。

報導進一步說明論文抄襲的狀況，其中有整整20頁是從歐洲議會的網站上直接剽竊，明顯無視該網站的版權警告。另外有9頁是直接擷取自一名希臘籍歐洲議會議員在1998年撰寫的報告，還有幾個段落是從一本介紹歐盟機構的教科書上複製貼上。

貝特爾昨日坦承，若以現在的觀點來看，他應該用不同的方式完成論文。他說將交由洛林大學決定這篇論文是否符合當時的學術標準，他將「欣然接受」洛林大學的決定。

不過他也強調，這篇論文是在20年前寫的，他對這篇論文「問心無愧」。

法國24（France 24）英文台報導，洛林大學發布聲明指出，嚴肅對待違反誠信的行為，並且將會對此進行調查。

貝特爾是在1999年完成論文，當時洛林大學還被稱為南錫大學（University of Nancy）。

貝特爾的指導教授克奇（Etienne Criqui）為他緩頰，指出當時的學術環境不同，學生並未受到太多研究方法方面的指導，當時偵測抄襲的工具也不如現在發達。

不過巴黎政治學院（Sciences Po）政治學者索格（Nicolas Sauger）認為這篇論文的抄襲程度大到「不合理」，批評貝特爾的論文不僅不具原創性，研究內容也不足。