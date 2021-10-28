盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）被抓包大學論文抄襲，56頁中只有緒論、結論等加總起來共2頁是自己寫的，其他全是抄襲，貝特爾昨（27）日也坦承「應該要用不一樣的作法」完成論文。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、政治新聞媒體Politico報導，盧森堡當地媒體「reporter.lu」昨日踢爆，盧森堡總理貝特爾在攻讀法國洛林大學（University of Lorraine）公法與政治學高級文憑期間，其中一份論文涉嫌抄襲，這份文憑相當於今日的碩士學位。
報導指出，這份題為《歐洲議會投票制度的可能改革》（Toward a Possible Reform of Voting Systems in the European Parliament）論文一共56頁，不過當中大部分段落都擷取自2本書、4個網站、以及1篇新聞稿，只有「緒論的幾個段落」及「同樣簡短的結論篇章」沒有大量複製，「reporter.lu」形容，就論文範圍來看，抄襲的程度「無與倫比」。
報導進一步說明論文抄襲的狀況，其中有整整20頁是從歐洲議會的網站上直接剽竊，明顯無視該網站的版權警告。另外有9頁是直接擷取自一名希臘籍歐洲議會議員在1998年撰寫的報告，還有幾個段落是從一本介紹歐盟機構的教科書上複製貼上。
貝特爾昨日坦承，若以現在的觀點來看，他應該用不同的方式完成論文。他說將交由洛林大學決定這篇論文是否符合當時的學術標準，他將「欣然接受」洛林大學的決定。
不過他也強調，這篇論文是在20年前寫的，他對這篇論文「問心無愧」。
法國24（France 24）英文台報導，洛林大學發布聲明指出，嚴肅對待違反誠信的行為，並且將會對此進行調查。
貝特爾是在1999年完成論文，當時洛林大學還被稱為南錫大學（University of Nancy）。
貝特爾的指導教授克奇（Etienne Criqui）為他緩頰，指出當時的學術環境不同，學生並未受到太多研究方法方面的指導，當時偵測抄襲的工具也不如現在發達。
不過巴黎政治學院（Sciences Po）政治學者索格（Nicolas Sauger）認為這篇論文的抄襲程度大到「不合理」，批評貝特爾的論文不僅不具原創性，研究內容也不足。
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