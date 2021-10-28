港府為爭取恢復與大陸通關，將取消大部分抵港豁免檢疫組別。經香港衛生署查詢，今年截至本月25日為止，香港每月有3.4萬至4.7萬人次免檢疫入境，平均每月逾4萬人可免檢疫入港，包括上市公司董事、船員、機組人員等。

香港行政長官林鄭月娥日前表示，港府非常重視盡快通關工作，大部分由海外或大陸到香港豁免檢疫群組的安排將會取消，只會剩下一些非常緊急和必要、與香港日常運作有關的人員，例如跨境貨車司機，才可豁免檢疫往來陸、港兩地，希望讓大陸對香港更有信心。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，正檢討入境香港豁免檢疫組別安排，目標是只剩下非常緊急、有必要性和跟香港日常運作有關人士。

據港媒報導，香港政務司司長分別於今年二月、三月、五月及六月，陸續批准共43類人士豁免強制檢疫，包括三類由大陸、澳門及台灣抵港的人士，以及10類由其他國地區入境香港的人士，例如上市公司董事、保險業界擔任全球或區域高級行政人員、跨境貨車司機、機組人員及船員等。

此外，目前香港領事家屬可獲豁免在酒店檢疫，但必須自我隔離，不能隨處外出。但今年七月時，曾經有外國的領事子女確診新冠肺炎，追查下發現他們涉嫌隔離期間外出逛街及用餐，疑違反香港防疫規例。

據《大公報》報導，香港食衛局今年八月向香港立法會提交的文件顯示，港府今年一至七月，向接近30萬豁免強檢人士發出醫學監察通知書，每個月有多達3.4萬至4.2萬人次，出入境時獲得豁免強檢權。香港衛生署昨回覆稱，更新最近兩個多月的數字，獲得豁免強檢人數有增無減，八至九月分別有超過4.7萬人次，本月截至25日，共有36397人次。港府也承認，發出醫學監察通知書的數字只能反映豁免強檢人士的一部分，不能提供確實的出入境豁免人士數字。

香港立法會議員葛珮帆認為，香港現在的豁免檢疫類別太多，應減低從外國輸入新冠病毒的風險；但部分工種例如機組人員，由於實際操作上存在困難，建議加密檢測。