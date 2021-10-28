後疫情高雄第一檔生技展開展！由臺灣農業生技學會舉辦的「2021南臺灣生物技術展」，將於10月29日至11月01日在高雄巨蛋盛大展出，集結國內產官學的各項研發及產品，透過民眾與業界的交流互動，讓臺灣的生物技術產業能不斷進步，與時俱進。

主辦單位表示，本會特邀台酒生技參展，現場除會展示台酒生技發光發熱的四大類生技產品，包含保健食品、保健飲品、清潔及美容保養品，受歡迎的明星商品如李㼈代言的紅麴膠囊，另還有獨特三層包覆技術的S11益生菌、獨家啤酒花植萃的易洗樂洗潔精、酒粕萃取的面膜等現場均有特惠，還有來店禮、滿額贈活動，攤位活動內容豐富。

此次也邀請了成立75年的老字號國營企業-台灣糖業股份有限公司，現場提供最安心、最優質、最綠色的產品與服務，讓消費者享受天然、健康又樂活的人生。該展更聚集了國內知名生物技術相關廠商，讓產官學各界能透過這千載難逢的機會齊聚一堂相互交流。

此外，每日早鳥好康活動，將免費發送小樹苗給參觀民眾，一天限量60株，呼籲民眾一起環保愛地球。