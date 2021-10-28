前年國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會，夾帶9793條私菸，引起全國譁然。當時任職總統府警衛室主任陳敏華因行政責任被記大過，仍晉升少將引發政壇議論，但北檢持續清查追究，確認陳敏華也參與私菸團購50條，28日依逃漏菸品稅捐罪嫌，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫4萬元，並上法治教育6小時。

陳敏華目前擔任永和警衛室主任，當初在國安局進行內部調查時，陳堅決否認自己有購買私菸。相較於他當時的長官警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫都坦承購買後紛紛遭懲處調職，陳逸夫還黯然退伍。但陳敏華卻官運亨通。

國安私菸案事後行政責任懲處，包括總統府前侍衛長中將張捷、副侍衛長少將柳惠千、警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫、上校組長熊揚國、楊文津及陳敏華等人分別遭記過調職懲處。不過，被記大過的陳敏華，11個月後仍從上校晉升到少將，輿論嘩然，還被媒體戲稱是「七星少將」。

國安私菸案歷經三波偵結，台北地方法院在今年6月11日審結，起訴14人都判有罪。

合議庭斥責涉案8名國安局軍士官濫用特權，超額訂購免稅香菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，依貪汙罪將吳宗憲、張恒嘉分別重判有期徒刑10年4月、10年2月，另6人各判刑6年2月到7年不等，追徵沒收8人犯罪所得789萬多元。可上訴。

同案被告，時任華航空品處副總邱彰信、協理于堯及管理師陳穎彥，各依逃漏稅捐罪，判刑2年8月、2年半及2年，但組長黃川禎因有證據證明，協助國安局人員走私香菸，依貪汙幫助犯重判5年4月。

唯二獲輕刑的是買菸大戶、特勤上校林志建，與吳宗憲女性友人、櫃姐劉品纖，合議庭考量林在審理中認罪，認定有悔意，依逃漏稅捐罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，向公庫支付33萬。劉品纖因一下認罪一下又全盤否認，雖判刑6月，可易科罰金，但未宣告緩刑。

本案緣起於2019年7月22日，蔡英文總統結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

北院歷經兩年審理後認為，吳宗憲等8人時任國安特勤人員，職司總統維安的重要任務，竟濫用特權，以公務車載運菸品出關，公器私用，載運的菸品漏稅高達818萬多元，侵害國家稅收、破壞社會大眾的信賴，嚴重損害國家形象及國際聲譽。

其中判刑最重的吳宗憲、張恒嘉，合議庭認為，吳是本次專機出訪承辦人，他向華航購買9441條菸品，並用自己的信用卡刷卡付費，以獲取P幣（與新台幣等值）近17萬元；張則配合吳，向特勤中心調借公務貨車，聯繫菸品機邊取貨事宜。

另永和警衛室駕駛班6位上士，考量他們未與華航聯繫，且買菸的數量及參與程度，都不及吳宗憲、張恒嘉，減刑後依涉案情節判刑6年2月到7年不等。

檢方分成3波偵查110多人，除起訴14人，國安局前永和警衛室外衛室主任陳逸夫少將等共77人，檢方分別要求支付5000至20萬元給公庫，給予緩起訴1年處分確定，另少將林國欽及「特勤郭雪芙」女警官張嘉玲等27人也獲緩起訴。