日本內閣4月13日決議福島核廢水將在2年後稀釋排放入海，引起鄰國強烈抗議，聯合國國際原子能總署(IAEA)日前表示將派專家組成的國際調查團前往日本監督福島核廢水排放的安全性，已知該調查團將有11位來自各國的專家組成，原能會表示，將持續透過外交部配合原能會研商透過各種可能管道，並與日方協調我團赴日訪查行程及規劃。

今年4月日本政府拍板，預計2年後將福島第一核電廠的含氚廢水排放入海，IAEA因此籌組專家調查團，預計年底赴日參與審查氚廢水排放作業。原能會主委謝曉星也表示，我雖非IAEA會員，但12月有望以觀察員「類調查團」身分出席。

原能會昨日召開「日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議」，已知IAEA成立的專案小組由IAEA及外部專家團組成，計有11位專家，分別來自阿根廷、澳洲、加拿大、中國大陸、法國、馬紹爾群島、南韓、俄羅斯、英國、美國、越南，該小組已於9月28日至30召開首次作業討論，規劃12月赴日執行第一次技術審查，我方將密切關注及蒐報相關資訊，並積極向日方進洽我專家團於適當時機赴日訪查。

農委會漁業署指出，針對我國洄游性魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，目前為止共檢測2299 件，皆符合安全標準規定，另將透過漁民求償機制研議工作小組，妥善我國漁民未來若受損害之求償途徑及機制。

此外，因應我國未來加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，為抵禦國外水產品輸入關稅大幅下降並搶攻國內市場，除須提升國內水產品品質、開拓國外市場外，食藥署將持續落實源頭管理及邊境查驗把關。

原能會指出，根據日本法規，日本核電廠含氚廢水濃度必須稀釋到每公升6萬貝克(Bq／L)以下才能排放，不過福島第一核電廠情況特殊，必須稀釋到每公升1500貝克(Bq／L)以下才可排放，日本東京電力公司以設置排水管線引導至離岸1公里外海域的方式排放，未來東京電力公司亦將強化相關海域輻射監測。