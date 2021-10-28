文賢國中學生透過課程設計，了解興濟宮求藥籤的過程。（程炳璋攝）

清華大學榮芳杰副教授團隊配合108課綱開發實驗性新教案，文化資產設計當作上課場域，將學生拉到古蹟內上課，台南市首家廟宇響應，文賢國中28日帶著學生到興濟宮了解求藥籤過程。

榮芳杰兩年多來在全台設計多種文化資產變教案的計畫，約有10間文化資產場域變成學生上課場所，包括糖廠、軍事遺址等，台南市已有熱蘭遮城（安平古堡）、大員市政（安平聚落）與台南地方法院都成為教案內容，國中生上課地點，這次首次有廟宇加入教案計畫。

台南市北區興濟宮擁有300多年歷史，供奉保生大帝，全廟擁有全台最多的360首中藥籤，配合結合現代文明病新增藥籤，求籤過程成為清大開發教案的課程內容。

台南市文化局推出社造計畫「古蹟即教室」，扭轉過去戶外教學士遠足的觀念，學生到古蹟內實地上課，不只社會科，數學、自然科目都可配合古蹟作成教案，學生藉著課程，更了解家鄉的各處文化資產。

北區文賢國中28日把學生帶到興濟宮上課，榮芳杰表示，教案雖是實驗性質，已有國小、國中與高中加入。府城觀興文化藝術基金會長侯明福認為新教案有助於讓在地學子與古蹟產生情感記憶，歡迎小朋友將廟宇當成生活教室。

北區區長李皇興表示，今天發表的教案APP不只提供給學校，同時也提供給廟宇信眾下載使用。