高雄一名人夫發現，結婚已42年的妻子常無故外出，每次回家總帶著水果或石斑魚等平常不會購買之物，留心觀察才發現，原來妻子與水果行老闆搭上線，還發生性關係，憤而將2人告上法院求償。高雄地院審結，認2人通姦屬實，應連帶賠償人夫25萬元。

判決書指出，人夫控訴，連袂42年的妻子自2020年1月起，頻繁地外出且不交代行程，回家時還會拎著先前不會購買的水果或石斑魚等物，細查妻子的手機才發現，原來妻子與水果行老闆暗通款曲，甚至發生性行為，而這件事舉凡親戚、兒子與女婿均知情，讓他憤而將2人告上法院求償100萬元。

人妻辯稱，她是被水果行老闆騙約出去，但承認有與其發生性行為；水果行老闆則說，他並未騎機車載人妻，與人妻的對話只是開玩笑，否認有破壞兩人的婚姻生活。

高雄地院法官勘驗證據發現，水果行老闆因醋意曾向人妻表示，倘若她要跟丈夫發生性關係，一次要收費4000元，而人妻則回覆：「我知道啦！他就說他要用免費的，我不要給他用啦」；人妻還稱家人最近察覺2人的姦情疑似在調查，等風頭過了會再他聯繫，水果行老闆見狀則回覆一連串「我好想妳」。法官指出，透過該訊息可知，男方非常在意女方是否與丈夫發生性行為，也在訊息中互訴愛意，顯見兩人已屬男女朋友交往關係。

再者，人妻還在訊息中向水果行老闆表示，已經被家人跟蹤半個月，老闆則說：「我們2個去打炮，他們去拍我們喔？」、「有證據再說，沒證據都不要說，通姦無罪啦！他們如果有證據，你看怎樣，你再跟我說啦」。法官認為，兩人至少發生1次以上的性行為，才會討論如何應對人妻家人的調查，因此人夫主張兩人有不正當交往關係應該為真，審酌雙方社經地位後，判兩人要連帶賠償25萬元為合理。可上訴。