新北市環保局今(28)日與台北市立第一女子高級中學的環保組織「菸沒綠洲」合作，即日起至11月26日攜手舉辦「Where Is It Challenge 淨街快閃活動」，將擇地辦理實體菸蒂淨街快閃，民眾在活動期間只要拍攝生活中發現的煙蒂，並上傳instagram標記指定名稱後，就有機會抽中iPhone 13 Pro、Garmin Venu2／2S、 AirPods Pro等多項好禮。

環保局指出，隨手丟棄菸蒂的環境問題日益嚴重，經統計每年棄置在戶外、公共場所或不易清除角落的菸蒂數量多達100億根以上，且菸蒂濾嘴成分多數包含「醋酸纖維」，此物質在環境中需要10年以上時間才能分解，不僅影響環境整潔，更會阻塞下水道外，當菸蒂中的塑膠微粒及尼古丁等化學物質進入水體，也會對環境帶來不可忽視的威脅，甚至對人體造成威脅。

新北市環保局今(28)日與台北市立第一女子高級中學的環保組織「菸沒綠洲」合作，攜手舉辦「Where Is It Challenge 淨街快閃活動」，民眾在活動期間只要拍攝生活中發現的煙蒂，並上傳instagram標記指定名稱後，就有機會抽中iPhone 13 Pro、Garmin Venu2／2S、 AirPods Pro等多項好禮。（環保局提供）

環保局表示，民眾一般只注意抽菸對身體的危害性，但菸蒂隨處丟也會對地球的健康造成危害。此次與北一女「菸沒綠洲」合作，希望藉由實際參與淨街的方式，讓學子身體力行對環境省思，並透過線上社群串連、線下實體展覽活動，吸引民眾關注菸蒂議題，進而思考如何改變。

環保局說明，民眾只要追蹤新北i環保及菸沒綠洲instagram粉專，並在新北市境內拍攝出現菸蒂熱點的照片，上傳至instagram限時動態，並打卡標明地點且標註「＃WhereIsItChallenge」、「@ntpc_i_ep」、「@girlsintheoasis」及2名好友，截圖私訊「菸沒綠洲」instagram粉專後，即可獲得抽獎資格。

另外，菸沒綠洲將從民眾上傳的照片中挑選地點舉辦淨街快閃活動，邀請民眾前往響應，若參與的民眾是高中生，除可獲得服務學習時數外，還可領取神秘小禮物。活動細節詳情可至instagram平台搜尋「新北i環保」粉絲專頁(https：／／reurl.cc／82bn8o ）查詢，獲獎名單將在12月10日前在「新北i環保」instagram平台公布。

環保局也呼籲，隨手丟棄菸蒂會影響市容整潔與環境衛生，若經稽查取締，違規者最高可處6000元之罰鍰，盼吸菸者養成自備灰菸蒂盒、不亂丟菸灰菸、不邊走邊抽菸等習慣，共同維護環境品質。

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