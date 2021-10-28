現場在簡文秀的帶領下，由北科大校長王錫福和與師生一同合唱新版校歌。（楊亞璇攝）

現場在簡文秀的帶領下，由北科大校長王錫福和與師生一同合唱新版校歌。（楊亞璇攝）

北科大傑出校友億光電子董事長葉寅夫及夫人簡文秀。（楊亞璇攝）

台北科技大學迎來110周年校慶，北科大邀請國際知名聲樂家簡文秀為北科大校歌重新製作交響樂版、演唱版、行進版和伴奏版，專輯封面採用獨特的雙變印刷技術，呈現北科大正校門及古蹟紅樓校景，搭配簍空的紅樓造型，為工程科技教育為本的北科大注入雅致的藝文氣息。

台北科技大學現在的校歌已傳唱70年，今年適逢110周年校慶，北科大傑出校友億光電子董事長葉寅夫的夫人為簡文秀，學校邀請簡文秀改編出交響樂版、演唱版、行進版和伴奏版，今邀集數十位知名校友舉行「校歌專輯發表記者會」。現場在簡文秀的帶領下，由北科大校長王錫福和與師生一同合唱新版校歌。

王錫福說，北科大在1948年改制為台北工專，當時的校長簡卓堅召集教授們，由國學造詣深厚的趙玉潤、黃鎮荃等老師們作詞，請吳居徹教授譜曲；雖然學校幾度更名、改制，北科大校歌傳唱超過70載，校歌所蘊含的創校精神和誠樸精勤的學風，仍然永遠存在所有校友與師生心中。

王錫福特別感謝簡文秀，以她卓越的經驗、學養和專業，這些日子以來經常為了校歌重製忙到三更半夜，如今校歌重新改版，令人耳目一新，具有磅礡氣勢、創新創意和藝術風格，有助於凝聚所有校友、全體師生的榮譽感和向心力，意義非凡。

簡文秀表示，原預期1個月左右就能完成，製作過程卻碰上疫情、颱風、機器故障等問題，最終耗時8個月才終於完成；他也說作曲家鄧雨賢做了望春風，「學長作曲、學妹我唱」；北科大校歌是簡家的校長號召，現也由簡家子孫在做校歌，演場版也有寶島合唱團獻聲。

簡文秀指出，北科大校歌專輯包裝封面採用「2D雙變閃卡」，雙變印刷技術呈現北科大正校門和古蹟紅樓二大特色校景，簍空的紅樓造型傳達鑲嵌在封面上，在不同角度、不同光線照射下，疊加出不同的畫面層次。

北科大表示，在這個數位至上的時代，實體專輯包裝變成是一種經典，更顯珍貴，對於北科大校友、師生而言，相信用心錄製的校歌和精美設計的包裝可加乘其收藏價值。