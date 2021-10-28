行政院宣布11月2日起唱KTV可脫口罩、看電影搭高鐵客運可飲食，是否意味口罩全面解禁指日可待？衛福部次長薛瑞元今天表示，全球疫情如果沒有完全結束，戴口罩會變成生活的一部分；他也說，「其實要完全結束也是很困難」。

蘇貞昌今主持行政院會後，由政院發言人羅秉成轉述會中結論表示，鬆綁會從「顧生計、好生活」的方向逐步展開，預計從11月2日起，KTV可以不用戴口罩，看電影、搭客運與雙鐵都開放飲食，室內外集會也不再受人數限制，而八大行業也分階段規劃鬆綁，相關實施時程與細節將由指揮中心宣布。

隨著口罩配戴政策逐漸鬆綁，台灣何時能達到完全不必戴口罩的階段？衛福部次長薛瑞元表示，指揮中心原則是「全球疫情如果還沒有完全結束，戴口罩會變成生活的一部分」，所以只有例外的情形才不用戴口罩，這是一個大概的原則。他也說，「其實要完全結束也是很困難」。

針對口罩鬆綁細節，疾管署副署長羅一鈞表示，自11月2日起，以下場合得免戴口罩，包括室內外從事運動、唱歌；於室內外拍攝個人、團體照；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林、森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

羅一鈞說，11月2日起也開放台鐵與高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班與船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所得暫時脫口罩飲食。

至於八大行業部分，羅一鈞表示，11月2日至15日仍建議維持二級警戒，目前仍關閉的場所包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院、特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等。

羅一鈞說，「無陪侍」服務者，若符合四項防疫管理條件則可開放營業，四項條件分別是符合防疫共通性原則、從業人員均接種篩檢、提出申請並經地方政府核准，及接受復業後管理。

所謂「復業後管理」，羅一鈞解釋，是指未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每週1次抗原快篩或PCR檢驗；而顧客進場時，應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。

此外，針對室內、外集會人數解禁部分，羅一鈞解釋，11月2日起室內80、室外800人的限制都取消，體育活動與藝文表演都可照常舉行；而國家公園降載百分之50或80的人流管制也一併取消。