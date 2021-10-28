饗賓餐旅旗下川菜連鎖餐廳「開飯川食堂」，走過10個年頭，近日榮獲台灣第1個以「全網路數據」為依據進行評選，網路溫度計2021「第四屆網路口碑之星」中式連鎖餐廳「策略卓越獎」肯定，主因有二，包括「結合專屬訂餐平台，提供多元組合選擇」，以及「整合美食及生鮮電商，串連車隊外送一條龍」。

擁有全台23家分店的開飯川食堂在眾多中式連鎖餐廳中，以外帶外送聲量成長率286％，食材調理包聲量成長率100％，網路口碑聲量3293筆中，正面評分達97.54％，地點評論7651則裡正面評論達91.47％，榮獲「策略卓越獎」殊榮。

開飯川食堂10年有成，榮獲「第4屆網路口碑之星」策略卓越獎。（饗賓餐旅提供）

第4屆網路溫度計《網路口碑之星》，是從2020年7月1日至2021年6月30日累積超過28億筆資料中爬梳整理出的口碑評鑑，也是台灣第一個以「全網路數據」為依據進行評選頒獎的獎項。

此次共計1248個品牌評選，依據網路討論之網路聲量、正負評比，評選消費者口碑肯定的企業品牌，頒發「策略卓越」以及「領航創新」兩大獎項，共28個得獎企業。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，今年是開飯川食堂創立10周年，雖然因應疫情一度火被迫暫停內用，但饗帶走外帶外送和饗在家冷凍調理包兩個平台，仍將開飯的經典美味料理，即時溫暖的送到顧客們手上，讓顧客們宅在家也能歡喜開飯。謝謝顧客們的愛護與支持，謝謝網路溫度計網路口碑之星的肯定！

開飯川食堂之所以在眾多中式餐飲業者中脫穎而出，據網路溫度計分析，共得出二個原因，一、「結合專屬訂餐平台，提供多元組合選擇」，因應疫情下居家防疫的生活型態，結合饗賓集團專屬訂餐平台「饗帶走」提供外帶自取及外送服務，聲量成長 286％ 。除了推出限時免運之外，還加碼推出滿額折扣。更特別量身打造單人獨享餐盒、多人分享組合套餐。

得獎原因二：「整合美食及生鮮電商，串連車隊外送一條龍」，饗賓持續強化自有電商平台「饗在家」，瞄準居家防疫的料理需求，祭出免運優惠。開飯川食堂的經典美味料理於「饗在家」電商平台上架冷凍即食調理包，讓居家辦公的家長及上班族輕鬆料理三餐。疫情期間，用一條龍式的服務方式照顧消費者的需求。

業者指出，源自於桃園50年老字號福利川菜的開飯川食堂，有著福利川菜的良好基礎，創立10年來的努力，感謝每一位顧客的青睞和愛護，如今才能有全台23家分店的發展規模。未來，開飯將持續秉持「開心相聚，大口吃飯」的經營理念，致力提供有溫度的服務和餐點，歡迎大家來開飯！