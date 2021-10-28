股神巴菲特旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）周二（26日）盤後股價突然暴噴51%，1股價格衝上661504 美元（約台幣1838萬），引發市場熱議，並質疑是否交易系統問題，但據那斯達克數據顯示，這些交易是真實的，並非系統出包，歸咎原因是波克夏 A類股票流動性不足，導致盤後股價出現大幅波動。

MarketsInsider報導，周二波克夏盤後股價突然短暫暴噴51%，事實上這些交易是真實的，數據顯示，只有3 股股票成交的情形下，每1股成交價格為 661504 美元（約台幣1838萬），較周二收盤價437890（約台幣1217萬）美元狂漲223614 美元。不過這種交易是短暫的，周三收在433159美元。

報導指出，這些意外交易凸顯波克夏A類股票的流動性不足，以致於盤後買賣價差大幅波動。究其原因在於巴菲特不願意拆分波克夏 A 類股票，每股價格過高導致多數投資人不敢進場。

然巴菲特強調，不拆分股票是為了吸引優質投資人買入並持有，這些投資者更關注公司長期營運和未來展望，不希望淪為短線炒股。但隨著股價不斷飆漲，市場要求分拆股票的呼聲越來越高，1996年波克夏推出價格較低的B類股票來滿足市場需求。

目前波克夏A 類股票每日成交量只有1160 股，而B類股票日成交量達到401萬股。

周三波克夏A類股票下跌 1.08%，收在每股433159美元；波克夏B 類股票也挫跌1.06%，收在每股287.78 美元。