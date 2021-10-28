睡眠不足不僅影響工作效率，甚至容易罹患癡呆症。美國哈佛大學醫學院睡眠專家近日表示，大腦經過一整天的運作後會產生「毒素」，人體若未獲得充分休息，毒素累積就會造成神經認知衰退，提高罹患阿茲海默症等機率。

美國哈佛大學醫學院睡眠醫學專家羅賓斯（Rebecca Robbins）接受《每日電訊報》採訪時提到，「睡覺時間若出現改變，就會影響人的生理時鐘，例如比前一晚多出1個小時或更長的時間，大腦就會釋放訊息給身體，顯示身體正度過到新的時區，而隔天就可能會出現睡眠障礙的問題」。

羅賓斯進一步透露，人類大腦運作一整天後，就會產生毒素，必須靠睡覺時排出，假若睡眠不足，就會使毒素累積，容易引發失智症、神經認知衰退與阿茲海默症等病症。不僅如此，研究人員也發現，睡眠不足患上感冒及流感的風險，比睡眠充足者高出2倍以上，且維持規律就寢時間有助於獲得更好的睡眠品質。

除此之外，睡前也盡量不要滑手機，恐會影響睡眠品質，有失眠問題的人，甚至更難再入睡，羅賓斯建議，「睡到一半突然醒來，也不要使用手機，可以試著坐在椅子上或地板上冥想」，而睡在攝氏18度左右的涼爽空間內有助於睡眠，若有午休的習慣，小睡時間最好是20分鐘，「除非你前一晚睡不好，在需要補眠的情況下，就可以延長小睡到90分鐘」。