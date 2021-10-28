台北市長柯文哲近日為基隆捷運與基隆市長林右昌不斷隔空互嗆，28日柯文哲赴市議會備詢時被問到該爭議是不是蔡政府的「芭樂票」？柯文哲表示，基隆輕軌不見了，現在「再換一張芭樂票」。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲與基隆市長林右昌屢為基隆捷運火爆交鋒，柯批評基隆捷運是騙局，林則說錢不是北市出你急什麼，要柯不要撈過界。對此，台北市議員王鴻薇28日表示，基隆捷運經費雖非柯文哲出，但也不是林右昌出，通通都是補助，因此她認為林被柯奚落只是剛好而已，畢竟開芭樂票還敢大聲，就是自取其辱。

針對基隆捷運爭議，王鴻薇怒批，千萬不要忘了，蔡英文總統在2017年為了幫林右昌助選，告訴基隆人4年後基隆輕軌會通車，但現在通車了嗎，明明就是芭樂票，「你們有向基隆人道歉嗎？你們還好意思在那邊繼續畫大餅嗎？真的把所有的人當成失智嗎？是柯文哲讓你蓋不出來的嗎？」

王鴻薇直言，基捷經費由80億暴增到425億，也說基捷是中央補助，代表是全體納稅人的錢，她要問林右昌是在大聲什麼，基隆輕軌當年還是前瞻第一砲呢，「中央是你，地方是你」，拿了全民的錢，卻什麼都生不出來，還在說什麼鬼話。