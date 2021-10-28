2021ITF台北國際旅展11月5日登場，老爺酒店集團線上旅展提前於11月1日中午12時開賣，推出熱銷的10家飯店「聯合通用券」、全新「一個人旅行券」及「指定飯店限定券」等三大重點商品。一大亮點是開放老爺聯合住宿券也能到老爺關西球場打球，住飯店、打高爾夫一券通用，首開國內飯店業先例。

老爺酒店集團表示，老爺旅展票券適用據點多、用法最靈活，線上旅展單筆滿1萬元可抽頂級套房住宿券，滿2萬再抽最高獨得20張聯合住宿券大獎，獎品總價值高達125萬元。住宿、餐飲禮券一次買齊，「不出國、宅台灣」照樣玩出豐富精采的國旅假期。

老爺酒店集團「2999元聯合住宿券」及「1680元聯合餐飲券」可於全台老爺使用，是每檔旅展必買的熱門商品。聯合住宿券優惠效期長達1年半，持1至4張除了可選擇於10家飯店入住2至4人外，今年首次新增適用於「老爺關西高爾夫球場」打球，憑1至3張住宿券可享「老爺關西高爾夫球場」2至4人果嶺費，球友能以較平日擊球價更超值的方案享受揮桿樂趣，最低折扣約5折。

明年4月底前持1張住宿券到老爺會館雙館，加碼享住2間或連住2晚。溫泉季來臨，礁溪老爺另推4張券可入住「三人和式山景套房」一泊二食的限期優惠，較原價24640元可省下12644元。老爺住宿券多元靈活的使用方式，搭配線上滿20張送2張、滿30張送3張的優惠折扣，換算下來每張只要2727元，適合親朋好友一起團購省荷包。

熱銷榜第二的「老爺聯合餐飲券」，通用於老爺飯店13家餐廳，線上旅展享買10送1、買20送2，以此類推。無論是異國料理、精緻法菜或國人最愛的吃到飽，推薦公司福委會購券、企業送禮或揪團自用。

疫情改變了國人出遊型態，「心靈療癒」、「單人旅行」成為時下旅遊關鍵字，看好「獨旅」市場興起，礁溪、知本及北投三大溫泉飯店聯手推出全新商品「一個人旅行券」，每張7500元可任選北投、礁溪或知本老爺單人一泊二食，輕盈價享受一個人的頂級溫泉假期。分眾銷售！飯店推限定商品搶客 每日限量開賣此外，老爺各飯店再推熱門限定商品搶客，礁溪老爺今年再度推出「16500元樂活假期」，住一晚豪華溫泉套房加贈露營區體驗，線上展期12天每日限量50套。另有「9999元兒童風格野營」3天2夜線上限量20組，以及適用單人或多人聚餐的「4800元雲天自助午餐家庭套券」，買5送1，線上旅展限量200組，皆售完為止。

去年賣破千萬業績的知本老爺「雙人精緻客房一泊二食」再度回歸，每張6300元再享買10送1，線上限量800套，或可選擇北投老爺「雙人景緻客房一泊一食」，每張6666元再贈館內消費金666元，買6送1團購更划算，台北老爺「和風假期」每晚3288元含早餐、再享日式下午茶2客，南港老爺首度發行「熊讚聯名主題房套券」，每套6999元可住「熊讚摩登房」及「熊讚露營房」各1晚，讓大小朋友能與熊讚共眠零距離。

雙人或闔家暢遊西部，推薦台中大毅老爺「雙人風格套房」加贈兒童免費入住，或台南老爺「四人家庭客房」，每張皆為3999元，或可直接購買「4998元台中X台南雙老爺套券」一次玩遍兩大城市。

針對美食愛好者，老爺酒店集團旗下各飯店也推出餐券衝刺業績，台北老爺「明宮片皮鴨二吃餐券」每張1988元，較原價省400元，新竹老爺「Le Caf?咖啡廳單人餐券」每張700元，南港老爺「Soft Kitchen午間套餐餐券」每張680元，買5送1，北投老爺「PURE法式餐廳餐券」每張1599元，可兌換1780品味套餐1客及沐泉療中心使用1次或加贈冷前菜一道好禮二擇一，買6送1。

「老爺線上旅展」期間為11月1日至12日，民眾線上購券後可選擇實體或電子票券，即買即用最便利，民眾可趁這一波買好買滿，單筆滿額再抽最高20張聯合住宿券大獎，旅展期間加入老爺酒店集團LINE官方帳號，再享天天抽聯合餐飲券、住宿券等好禮。