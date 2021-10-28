過去曾有不少家長在網路分享家中孩子的國文、數學作業。一名女網友表示，女兒的國語作業有一題填空題為「媽媽」、「噴出」、「高高」的「水柱」，她看得當場大笑，並將其PO上網，上千網也笑翻直呼「老師是老司機」，不過事實上「會噴出高高水柱的媽媽」，其實是一隻鯨魚。

原PO昨（27）日於臉書社團《爆廢公社二館》分享國小二年級女兒的國語作業，有一題填空題題目為「媽媽」、「噴出」、「高高」的「水柱」，令她看了當場笑歪，並直呼「是我太邪惡嗎？」

原PO分享女兒的國語作業，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

圖文曝光後，上千網友全笑翻，紛紛留言「水柱噴出高高的媽媽是什麼啦」、「那爸爸？？」、「老師玩重鹹」、「老師是老司機」、「老師一出手，便知有沒有」、「題目好A喔」、「國小題目這樣真的可以嗎？」、「這什麼鬼題目」、「笑死，我到底看了什麼」、「求番號」、「這媽媽不得了，求認識」。

會噴出水柱的媽媽，其實是一隻鯨魚。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO事後也再PO出課文內容解答，原來會噴出高高水柱的媽媽，其實是一隻鯨魚，鯨魚媽媽正在示範如何噴水，教導小鯨魚寶寶和世界打招呼，但也讓她再次笑說「所以說大人的世界真的很複雜，每年都會不時發生一次讓家長想歪的題目」。