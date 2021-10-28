政院拍板！軍公教明年加薪4% 創25年來調幅最高

行政院長蘇貞昌今拍板，現職軍公教明年調薪4％；至於退休軍公教人員退休金，蘇貞昌指示「優於斟酌」，因此退休金暫時匡列10億元，明年再由銓敘部、教育部、國防部組成專業小組審查，討論調整幅度，最快要等到明年7月1日起實施，軍公教、退休軍公教兩案將一併送立法院審查。

年金改革法案通過後，現行軍公教人員調薪跟退休軍公教人員已經脫鉤，兩案不能併再一起處理，但蘇貞昌今在行政院會表示，雖然過去規定，物價波動超過5％，或每4年再斟酌一次當時的情況是否相當，但經濟成長的成果要與全民共享，退休的軍公教人員一路走來的辛苦，他們也是全體同胞之一，應優於斟酌。

人事行政總處人事長施能傑指出，現職軍公教人員拍板明年調薪4％，將爭取立法院支持，明年元旦起實施；退休軍公教人員部分，無法併案處理，若要調整最快要等到明年7月1日。

施能傑強調，蘇院長已經清楚表達態度，希望退休軍公教人員同樣獲得照顧，因此明年度中央政府總預算案預編10億元，若確定調整，預計將有約50萬名退休軍公教人員受惠，後續主管機關會依照程序組成專業評估小組，提出建議方案。

主計總處主計長朱澤民說，預先匡列10億元預算不是最後確定數字，依程序要由銓敘部、教育部、國防部組成專案小組，先行寬列預算是要有會計科目，未來方案出爐後，若超過預先匡列的10億元，將動用預備金支應，調幅未達預算額度則編列繳庫。