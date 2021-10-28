23歲的香港城市大學校花梁允瑜臉蛋甜美、身材火辣，先前她參加香港小姐選拔，因外貌出眾被視為大熱門，未料遭前男友挾怨報復，故意在網上流出她罵粗話的不雅片，害梁允瑜停在前12強止步。回歸部落客身分的梁允瑜，最近仍常在IG分享近況，幾周前她更曬出自己一絲不掛泡澡的美照，引來粉絲直說：「跪求做我女朋友」。

梁允瑜外型甜美，比賽受訪時也相當溫柔有禮貌，6月時網上突瘋傳關於她的不雅片，內容是她在夜市拿著一串魚蛋痛罵前男友，怒轟：「我好後悔和你一起，一定有報應等疑似不雅詞」、「你這樣沒品嗎？你這樣犯X行嗎？喂，其實我和你一起真是不開心」，當時梁允瑜並未多做解釋，8月宣布前12強佳麗時，梁允瑜意外出局，之後她發長文吐露真實想法，直言聽到落選的瞬間也傻住，「落選原因當然我也很想知道，但我覺得也可能是因為自己的一段過去」。

梁允瑜曬全裸入浴照。（圖／翻攝自cl.chloee IG）

梁允瑜坦言，若不是有心人士外流，自己也忘了這段過去，她表示自己是重感情的女生，曾為了對方委曲求全、失去自我，甚至想不開輕生挽留對方，以為藉此可以留住一段感情，直到被分手，朋友陪她喝酒說出心裡話，她才明白過去有多壓抑，並強調：「我酒醒後看到覺得自己很醜也匆忙叫朋友刪除了」。

梁允瑜昨分享健身中照片。（圖／翻攝自cl.chloee IG）

梁允瑜9月在IG回應網友提問，有人問她為什麼會喜歡說髒話，她大方說：「粗口是香港廣東話文化之一，我是土生土長香港人，當然會認識粗口」，之後她還是會說髒話，並反問私人時間面難道不能做自己。之後她在IG分享穿比基尼到沙灘戲水的照片，大秀入選港姐級的性感身材，昨她也貼出自己健身中的照片，可見她穿一身黑綁著馬尾造型，低調鍛鍊，可見好身材保養維持不易。

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