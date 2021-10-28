台北市長柯文哲曾預言政府發五倍券將衍生通貨膨脹，北市議員李明賢、王鴻薇28日質詢時詢問物價上漲如何因應，並要求北市府恢復物價調查小組。柯回應，台北市重大工程有招標的有補錢，沒招標的也有加錢，但不會都如期開工，原則上捷運環狀線是第一優先，同時也允諾會成立小組。

柯文哲今赴議會進行專案報告。李明賢指出，北市府編列加碼熊好券5億多元，難道不會有通膨問題嗎，「哪一個才是真實的柯文哲？是講實話的柯，還是政治妥協的柯？」柯回應，台北市加碼5億元不會造成通膨，目前通膨最大源頭是美國大量印鈔票，營造成本粗估已漲14％，預計明年重大工程會有許多法律糾紛，因為北市沒有一個工程預備款編到14％。

李明賢也舉台北市CPI消費物價指數為例，並說今年9月達2.09％是個警戒值，中央的指數甚至為2.63％，油價、衛生紙、民生物價都在漲，並問市府會如何因應。柯文哲說，重大工程中，有招標的有補錢，還沒有招標的也有加錢，並坦言台北市的財政會越來越困難。

柯文哲說，錢不夠不能所有工程都開工，台北市音樂與圖書中心、北美二館一定要做，捷運環狀線也被列為第一優先，但公宅有卡掉幾個。

王鴻薇也問柯文哲，行政院今天公布公務員調薪4％一事，柯回應，公家機關調薪4％，但私人企業能不能跟著調漲是個問題，畢竟對私人公司來說也是很大成本，他認為公務員調薪是要調，不過要想好。

王鴻薇指出，中央主計處消費者物價年年增加，台北市過去有因應物價波動督導小組，不過柯文哲先前已取消編制，她要求重新恢復物價小組。柯則允諾「可以」。