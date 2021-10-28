新生代人氣男星石知田27日晚間9點再度於17LIVE集團旗下聲音直播社群平台「Wave:好聲音直播，語音聊天」開播，台大土木工程系的學歷讓他到哪都逃不開「學霸」標籤，Wave聲音直播中也有聽眾直接稱呼他「學霸型演員」，讓他道出對這個稱呼的困惑及目前的心境轉變，並與大家暢聊表演及戲劇，富含知識性、啟發性及個人哲學的直播問答，帶領大家走入他文青學霸的書海裡。

石知田日前首次挑戰在Wave聲音直播，一開播就被稱讚聲線很適合聲播。石知田說「我當演員完全出乎自己預料，大學時被找去試鏡，很幸運很快被選上電影角色，在拍電影過程迷上了表演」，他拍完2部電影後去當兵，笑喊：「當兵期間發揮讀書精神，大量看各國電影，看各種影展電影、得獎電影，從中認識到不同導演、演員，看到喜歡演員會延伸查看他其他作品及資料、他的偶像導演是誰等等。」

除了是文青學霸，石知田對各類問題的答覆都有他獨到見解。像是被問如果想接觸幕後是不是就得多吸收？他說「如果想做幕後，當然要多看一些影片，不一定是電影，現在影集或短視頻都是一種影像的媒介，你一定是要多接觸才會有自己的想法，同時在接觸時不要被它們限制你自己的想法，因為那些特別的idea都是從別的領域發展出來的」。

那如果不當演員會想嘗試什麼？石知田說，「我以前很想試試看當導演，但後來發現自己的狀態還沒到吧，我覺得這是一個衝動，你想不想透過另一種方式去表達自己，導演的方式就是創造一個影像、一個故事或一個世界，演員是透過角色在說話，如果未來有衝動的話不排斥當導演，比較想擔任應該都是創作方面的工作，覺得我好像不太擅長照顧大家。」

石知田是名符其實的文青學霸。（祖與占影像製作提供）

石知田也分享《池塘怪談》中阿丁讓觀眾留下深刻印象尖叫聲的由來，他笑說「導演提議時我覺得很棒，就研究揣摩該怎麼叫，後來看到網路上有隻土撥鼠叫法，就覺得牠叫法好魔性喔，就參考了一下。」提及日前去高雄電影節，一個人住飯店，一度很想跳舞，粉絲追問《靈語》如果破億可以跳一下嗎？石知田秒答「《靈語》如果破億，是可以跳一下的，我願意跳的，而且我在《靈語》裡有一場跳舞戲，如果破億可以問問看那場能否放出來，我還滿喜歡自己那場表演。」

提及將來也有可能嘗試演舞台劇，石知田說「任何類型的表演，我都很願意去嘗試的，因為疫情關係，我開始嘗試錄Podcast，透過錄Podcast我開始知道要怎樣闡述自己，用一種簡單一點的方式，我以前會很容易困在自己的腦子裡面，以前是有點自溺有點孤僻，滿感謝透過Podcast節目《兩光人》跟小賴（賴晏駒）合作，他有影響我滿多的。」

粉絲提問，會想在夯劇《魷魚遊戲》中挑戰哪個角色？石知田說：「我會想挑戰角色是主角的童年玩伴最後一對一玩魷魚遊戲自殺那個（朴海秀飾），對我來講是一個很真實的狀態，看魷魚遊戲時我想如果對我來講外面都是地獄的話，其實我對於死亡好像反而沒有那麼畏懼。」節目可上Wave App重播收聽。