台灣大學人工智慧與機器人研究中心主任傅立成所主持的全幅健康照護中心(MAHC)，展開跨國合作，與多方國際單位合作，開發出可使用於臨床的人工智慧模型，能成功預測新冠患者對呼吸器的需求程度。研究成果於今年9月15日發表於國際頂尖期刊《自然醫學》(Nature Medicine)。

傅立成所發起的研究團隊橫跨海內外，其中包含台大應用數學科學研究所教授王偉仲的MeDA Lab研究團隊、健保署，2020年7月起更加入由美國科技大廠NVIDIA和頂尖醫療機構Mass General Brigham 聯合醫院所發起的COVID-19聯邦學習計畫EXAM (EMR CXR AI Model)，合作單位規模龐大，並跨越五大洲。

研究結果顯示，此全球性大規模聯合研究，成功預測新冠肺炎患者從初次到急診室就診，之後24小時和72小時的氧氣需求，得到接收者操作特性曲線下面積 (AUC) 平均大於0.92優異的預測能力。

台大特別提到，聯邦學習EXAM計畫集合來自美國、英國、加拿大、日本、韓國、泰國、巴西以及台灣等國家地區20間醫院及研究機構，共同開發能夠精準預測新冠患者對呼吸器的需求程度，透過先進AI 技術輔助醫事人員預測患者的氧氣需求，以便最有效率地安置患者，使醫療資源達到更適切的運用。

台大表示，藉由聯邦學習技術，研究人員可在不取得各地伺服器中，患者隱私資料的條件下，運用各合作單位所提供之胸腔 X 光影像與電子健康紀錄等醫療資訊來訓練EXAM模型。

至於研究方式，台大指出，病患資料由健保署提供確診與非確診病患，作為影像分析資料及相關生理數據資料，提供AI模型的訓練資料集。我國參與的機構單位除了 MAHC、MeDA Lab、健保署，還有三軍總醫院，可謂國內產官學研醫共同參與跨國大型AI應用於醫療研究的成功典範。

台大強調，這項發表於《自然醫學》的研究，聯邦學習技術在沒有交換數據的情況下，促成全球跨國間的協作，並在保護隱私的前提之下，有效打造出精準且可普及的EXAM AI模型，為聯邦學習技術更廣泛地應用於醫療領域奠定基礎。

傅立成說，全幅健康照護中心十分榮幸可以參與此次計畫，為AI技術運用於 新冠肺炎治療所需醫療資源的相關研究帶來貢獻。中心也將持續參與投入各項AI技術，應用於醫療及照護的研究與合作，期許能透過跨界、甚至跨國合作，協助推進台灣的智慧醫療照護領域發展。