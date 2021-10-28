世紀鋼(9958)受惠傳統鋼構熱絡以及離岸風電出貨增長，第三季營收再創新高，隨著客戶拉貨穩健，法人估第四季每月營收可望持續於10~11億元高檔水準，全年營收挑戰100億元，創新高。

世紀鋼在風電產品進入出貨高峰期帶動，8、9月營收均在11億元歷史高點水準，第三季營收約32.9億元，季增達35.17%，創單季新高；前9月營收創新高，達73.9億元，年增63.36%。今日隨著資金再度點火風電族群，股價增量上攻。

世紀鋼第三季受惠大客戶哥本哈根基礎建設基金(CIP)訂單進入出貨高峰，包括水下基樁(Pin Pile，PP)及套筒式基樁(JACKET)都增加交貨，單季營收再創新高。

展望第四季，預期客戶拉貨穩健，世紀鋼第四季每月營收可望持續站穩在10~11億元高檔水準，今年營收將可望突破百億元關卡，比去年的64億元，將年增逾五成，且再創新高。

展望明年，世紀鋼的風電、傳統鋼構在手訂單仍明朗，有利營收再優於今年。

世紀鋼表示，疫情趨緩後國內外工人陸續到位，目前產能逐步攀升，將持續為CIP、台電富崴等客戶生產風電產品；傳統鋼構在手訂單也持續保持滿載。