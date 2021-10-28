峨眉湖細茅埔吊橋的湖光山色美景。（羅浚濱攝）

走在細茅埔吊橋上，峨眉湖風光盡收眼底。（羅浚濱攝）

綜藝天后白冰冰遷居新竹縣！她愛上竹縣的好山好水的峨眉鄉，住在峨眉湖附近的別墅，縣長楊文科獲悉後日前當起導遊，陪同白冰冰走訪天恩彌勒佛園區，欣賞峨眉湖美麗的湖光水色，讓白冰冰直讚「峨眉真是個好地方！」

楊文科表示，他身為土身土長的峨眉人，白冰冰遷居到峨眉讓他備感榮幸，白冰冰是他很敬佩的主持人，已正式邀請白冰冰主持睽違6年的新竹縣跨年晚會，與鄉親共同迎接2022新的一年！

白冰冰表示，遷居峨眉是覺得這裡好山好水，住在這裡好修行，生活很健康，每天可以接觸莊嚴的佛陀和很棒的山水和湖泊，年紀大了要反璞歸真，覺得住這裡感受很好，心情也很好，歡迎大家一起來當鄰居。

白冰冰並打趣說，她是福人找到福地居，住過的地方都會變熱鬧，當時從台北搬到林口，台北縣就升格新北市，這次來住的峨眉鄉原本就是很棒的觀光勝地，她住過以後，可能也會變得更熱鬧喔！

楊文科說，隨疫情和緩，防疫措施也陸續放寬，期望能帶動遊客，讓新竹縣各風景區的人潮回溫，歡迎大家來山明水秀的峨眉，來一趟慢活小旅行，和冰冰姐一起樂遊峨眉！

峨眉鄉獲選2021台灣經典小鎮3.0，觀光局參山國家風景區管理處新推出13條「台灣觀巴」優質套裝新遊程就有峨眉湖，並以線上旅展結推介，走在細茅埔吊橋上，湖中風景盡收眼底，遊客並能體驗見證台灣製茶歷史，感受峨眉獨有的悠閒慢活節奏。

新竹縣搭配五倍券推出「今晚住竹縣‧現領滿竹券」優惠活動，年底前民眾只要入住竹縣合作旅宿店家，使用1千元五倍券就能享受2千2百元的價值，其中600元「滿竹券」可折抵新竹縣老街商圈及六福村等觀光景點。

活動總額房間限量6千間，目前已使用1千4多間，縣府歡迎民眾來安心旅遊，玩遍新竹縣，活動詳情可上「今晚住竹縣‧現領滿竹券」。