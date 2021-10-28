華上生醫(7427)28日宣布，公司研發的治療晚期乳癌新藥西達本胺(Chidamide/Tucidinostat；商品名：剋必達/Kepida）已於10月1日向TFDA申請乳癌適應症的新藥查驗登記（NDA），預計明年可望取藥證上市。

西達本胺已於今年7/1解盲，結果顯示，臺灣的病患服用「西達本胺加Exemestane藥物組」的疾病無惡化存活期中位數(以下簡稱mPFS median progression-free survival)為8.6個月，明顯優於「安慰劑加Exemestane組」的3.7個月，顯著延長2.32倍的疾病無惡化存活期。而台灣數據合併中國數據的「西達本胺加Exemestane藥物組」的mPFS為7.4個月，優於「安慰劑加Exemestane組」的3.7個月，顯著延長2倍的mPFS。

華上將於10月底，於台北國際乳癌研討會 (2021 Taipei International Breast Cancer Symposium 簡稱TIBCS)發表西達本胺的臨床三期解盲結果。

華上此次在TIBCS發表的西達本胺臨床試驗數據，是全球第一次驗證表觀遺傳調控劑新藥療效的樞紐三期臨床試驗。結果支持西達本胺確實可顯著增敏內分泌療法藥物，有效延長病患mPFS，為HR陽性、HER-2陰性晚期乳癌病患帶來新的治療選擇。西達本胺為口服錠，一週僅需服用2次，方便病患使用。

董事長陳嘉南表示，西達本胺國內藥廠短盟的成果，該藥由台耀開發原料，華上研發設計臨床，杏輝完成錠劑的生產，是在台灣生產製造的新成份新藥，由於該藥也在美國、日本上市，不排除未來也爭取來台生產。

陳嘉南表示，乳癌發病率超過所有癌症，是全球最常見的惡性腫瘤。根據世界衛生組織（WHO）統計，2020年全球新增乳癌罹患人數高達225萬人，因乳癌死亡的病例則有68.5萬之譜。台灣衛生福利部統計顯示，2018年台灣新增乳癌病例有14127例，其中有2418死亡案例與乳癌有關。

統計顯示，HR陽性、HER-2陰性乳癌約佔所有乳癌的70%，而內分泌療法是該類型乳癌主要治療方法。然而，內分泌治療的抗藥性往往出現於復發性或疾病進展的乳癌患者，影響治療效果。台灣一年約有4000~5000位的HR陽性、HER-2陰性晚期乳癌病患，亟需新藥來解決抗藥性問題帶來的醫療需求。

華上生醫所開發的西達本胺，屬於表觀遺傳調控劑(Epigenetic modulator)，亦稱為「組蛋白去乙醯（酉每）抑制劑」(histone deacetylase inhibitor HDACi)，與內分泌療法藥物Exemestane併用，可用於治療HR陽性、HER-2陰性的晚期乳癌。「表觀遺傳」是指不影響DNA的序列，藉由特殊機制調控基因表達與否及影響細胞表現型變化稱之。研究已經顯示，癌症的發生與表觀遺傳失控有絕對相關。

此次發表的臨床試驗是在台灣8個臨床試驗中心，以4年時間進行。收案醫院包括雙和醫院、台北醫學大學附醫、萬芳醫院、台北馬偕醫院、三軍總醫院、中國醫藥大學附醫、彰化基督教醫院、及高雄醫學大學附醫。