搶公司行號的尾牙春酒商機，台北天成大飯店即日起至2022年3月31日推出「辭舊迎新旺年宴 尾牙春酒專案」，由集團中餐行政總主廚王書年領軍推出12道菜式桌席江浙美饌，五桌以上適用，平日（週一至週四）每桌8800元起+10%，假日（週五至週日）每桌10800元+10%，席間可享4小時果汁無限暢飲與精選紅、白酒各一瓶，選擇每桌12800元+10%方案，則升級精選紅、白酒無限暢飲，專案再加碼「滿萬送五百」贈送翠庭500元折價券乙張。（未滿18歲禁止飲酒）

天成飯店平日尾牙春酒專案，每桌超值價8800元+10%，菜色包含曾三度榮獲年菜評比肯定的「寧式東坡肉」，堅持嚴選豬五花肉中段佐以紹興酒、冰糖、蔥、醬油，以慢火少水燉煮3小時，鹹香入味吃來膠質醇厚、肥而不膩，。「韭黃炒鱔糊」是江浙料理的特色菜，起油鍋放入蔥花、蒜末與薑末爆香，再將汆燙好的鱔魚與韭黃依序下鍋快炒，以醬油跟糖調味，起鍋前淋上少許紹興酒嗆鍋增添香氣。「海鮮卷拼左宗棠雞」選用去骨雞腿肉，起油鍋依序將蔥、薑、辣椒等辛香料快火翻炒，再放入將醃過的雞腿丁，味道醇厚的左宗棠雞搭配韭黃海鮮卷滋味獨特。「花旗蔘燉全雞」挑選重達一斤以上小土雞，與當歸、枸杞、甘草、花旗蔘等數種中藥材大火煮開，小火煲兩小時直到雞湯呈現琥珀色，口口匯聚精華，醇香味美，另有「五福大拼盤」、「元籠蒸鮮蝦」、「樹子蒸鱸魚」、「櫻花蝦珍珠」、「西蘭花果柳菇」，港點「蟹黃蒸燒賣」，甜點水果則有「香濃芋泥糊」與「四季鮮水果」。

假日（週五至週日）尾牙春酒專案，提供10800元+10%、12800元+10%兩款桌價可供選擇，其中10800元+10%專案菜色包含「櫻花蝦珍珠」，選用長糯米泡水一晚後入鍋蒸，將豬肉、魷魚、開陽與冬菇切小丁，與蒸好的糯米，加入醬油拌勻，再入鍋蒸熟，最後灑上酥炸過的櫻花蝦與魚鬆，滋味飄香迷人。「福祿大拼盤」由油雞、肝腸、海蜇皮、蜜腰果、滷豬腱匯聚而成，皆是飯店燒臘師傅的拿手菜，呈現出豐盛圓滿的前菜拼盤。「天成佛跳牆」主廚選用魚皮、魚肚、排骨、嫩雞、芋頭、香菇、栗子、鴿蛋、筍片等多種食材以精準比例燉製而成，其中需先將排骨、栗子、芋頭油炸後，再逐一把食材放入甕中加入雞高湯炊煮2小時，湯色清澈伴隨層次濃郁的香氣，暖身暖胃又解膩，「碧綠炒雙鮮」則是一道火候菜，起油鍋依序將雞肉、白玉貝蒟蒻與紅黃甜椒下鍋大火快炒，色澤鮮明著實下飯，另外還有「紹興醉鮮蝦」、「寧式東坡肉」、「群菇燴角瓜」、「清蒸貴妃魚」「黑蒜燉全雞」與「蜜汁叉燒酥」皆是飯店的招牌佳餚，餐後再為您獻上「芋香西米露」與「四季鮮水果」，為豐美盛宴畫下一個完美句點。

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