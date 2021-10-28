「創新板」、「戰略新板」2021年上路，但掛牌家數個位數甚至掛蛋，引發立委質疑。立委曾銘宗28日在財委會上直言證交所、櫃買中心金管會「叫不動」應把董總換掉，立委張其祿也批這二板恐成為「冷凍櫃」。金管會主委黃天牧強調，「我做事不會只做表面，既然有這二板，委員們也有期待，已請交易所改進，會親自督導、提升效率。」

曾銘宗指出，創新板、戰略新板、STO是金管會今年施政重點，但證交所、櫃買中心金管會卻「叫不動」，現在創新板與STO都掛蛋、戰略新板僅三家，主委要給壓力，不要太客氣。他要求金管會要有具體措施，目標訂了就要做，必要時把董總換掉，要給證交所、櫃買中心業績壓力。

立委張其祿也指出，戰略新板開板至今只有四家掛牌，創新板則因仁新醫藥臨時撤回申請，至今掛牌為零，仁新醫藥撤回在台上市後就宣布子公司赴海外上市，金管會延攬公司掛牌困難為何？

黃天牧指出，兩個交易所在規劃過程中本就設有KPI，戰略新板已有四家掛牌，創新板需要有輔導過程，本來就難在7月上板，要到年底後，也有設定目標，也有與潛在公司探詢，仁新醫藥是有看到財、業務問題，基於投資人保護立場最後決定表達態度先不掛牌。

張其祿表示，國發會組新創國家隊，納入九家企業，符合戰略新板條件、國發基金也投資，金管會也可延攬來掛牌。國內新創獨角獸像沛星Appier、睿能Gogoro，分別前往日美掛牌上市，不願留在台灣，沛星互動Appier市值近五百億了，是不是因為股東結構偏向外資，所以難吸引優先在台掛牌。

黃天牧指出，這九家交易所都有去接觸，他強調自己做事不做表面，既然有這二板，委員對績效也有期待，已請交易所改進，會親自督導提升效率。KKBOX交易所有接觸，沛星Appier、睿能Gogoro向海外掛牌有其理由，金管會不會找理由，會再努力讓好公司在台上市。

張其祿提到，就大環境還有一個競爭對手，北京證交所也新設，宗指是要服務創新型中小企業，大陸很多新創基地，也是台灣的威脅。

黃天牧表示，大陸市場競逐的產業標的不同，證期局已在研究北京證交所成立的原因、策略，有一部分是因為其他城市新創板發展不好，所以北京做整合。金管會都定期有與交易所討論區域發展狀況。

張其祿針對台灣留不住新創公司提出建議，認為應鬆綁投資人限制、加強資金流動性。他分析，海外資金高彈性自由度、股市估值高，反觀國內對新創設限，投資人資格設限、資金流動性差，創櫃板、創新板限制太多，交易量少，會變「冷凍櫃」他認為，東南亞很多新創獨角獸，也可招攬國外東南亞新創產業來台。

黃天牧指出，金管會有鬆綁，但這些高風險公司萬一散戶投資有問題也是不行，要兼顧。在新南向政策下，交易所也都有去新南向國家做說明會引資招商。對於今年「戰略新板」要拼五到八家，他表示會「全力以赴」。