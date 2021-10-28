行政院今(28)日公布軍公教明年調薪幅度4％，全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)認為有調比沒調好、4％比3％好，但比起民間企業薪資的平均漲幅還有一大段距離，軍公教調薪應該納入團體代表，並加以制度化，才符合民主國家的做法，以蘇院長的法學背景及高度，應當更能理解。

全教總表示，參考鄰近國家的公教調薪制度，發現日、韓、香港、新加坡等類似國家的公教調薪，均有邀請基層公教代表參與，且主要是參考民間企業薪資漲幅做調整，因此在這些國家、地區，調薪是常態，不調薪才是例外。

全教總提到，反觀我國的軍公教調薪，所謂的「軍公教待遇審議委員會」根本就是政府的橡皮圖章，無法發揮薪資審議的功能，從這次調薪的過程來看毫無疑義，其結果就是軍公教薪資調漲要隔好幾年才會調一次3％，變成「不調薪」是常態，即便調薪，調幅也跟不上民間企業薪資平均漲幅、重要民生物價指數等調薪重要參考數據，更不用說國家的經濟成長早就飛到太空，而公教調薪還在地球表面。

全教總指出，從各國的軍公教調薪制度來看，我國政府對待軍公教的態度仍然是極權專制的作法，不僅不讓基層團體代表參與，更不重視軍公教的勞動權益，忽略軍公教對國家的貢獻，以致軍公教的薪資議題變成政府的禁臠，完全是黑箱作業，全憑行政院長一人的意志而定。

全教總認為，台灣已經是民主法治的社會，政府對待軍公教也應該擯棄專制極權的心態，尊重軍公教的勞動權益，讓軍公教調薪走向制度化，納入基層團體代表，使台灣成為真正的民主法治國家。