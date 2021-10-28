大陸近日瘋傳一段灑狗血「當街三人行」影片，1女2男在一處建築物牆邊，無視大白天來來往往行人眼光，大膽上演激情片，其中身穿米色風衣的長髮正妹，M腿蹲坐在一名眼鏡男腿上接吻，下秒再轉過頭與身旁另一名黑衣男熱吻，過程全被路人拍下來傳上網，網友見此畫面不禁直呼：「太震撼了！」。

這段2男搶吻1女影片流出不久就在微博瘋傳，畫面中可見，這名長髮正妹當時穿著一件風衣，蹲下來還露出一雙細長美腿，然後以一個怪異的姿勢，與2名年約20歲左右年輕男子，蹲坐在地上演「當街三人行」。

剛開始，畫面左邊的眼鏡男，強將長髮女的頭喬過來想親吻，但正妹似乎抗拒親熱，把頭轉開，眼鏡男見遭拒絕，突然瘋狂自打巴掌，然後再強行親吻正妹。另一位黑衣男看到正妹拒絕與眼鏡男親熱，便出面阻止眼鏡男的強迫行為，於是演變成2男搶吻1女的畫面，正妹過程中則任由2男擺布。

這段畫面在網路造成瘋傳後，引起網友紛紛留言「看不懂在演哪一齣，可是讓我太震撼了」、「光天化日，朗朗乾坤，在幹嘛呢！」、「這3人圍著吃火鍋呢」。不過有網友表示，這個之前有報導過，真相是其中一個男生與女孩異地戀2年，找到她的時候發現女友出軌了，於是前後任搶著與正妹相好，後來打起來，還把女孩打傷送醫。