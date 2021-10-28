昨（27日）有男網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO照抱怨某女子夾完東西就趴在攤販前跟老闆閒聊，影響到其他客人的通道，不過照片中的角度超邪惡，本尊也被神到了，是模特兒兼直播主「吳昱萱」，臉蛋姣好、身材火辣，時常在社群網站分享養眼美照。

照片中，一名綁著馬尾的女子，身穿粉色小可愛和純白真理褲，以撩人的姿勢趴在燒烤攤販前，似乎在跟老闆閒話家常，但褲子實在太短，屁股蛋直接露出來，一雙筆直修長的美腿也很有看頭，讓不少網友忍不住歪樓，留言直呼：「這個角度很可以」、「在她後面排隊可能上百人」、「跪求店家地址，想偶遇」、「我懷疑你在開車，但我沒證據」、「跪求正面」等。

這名女子趴在攤販跟老闆聊天，屁股蛋和美腿超犯規。（圖／翻攝爆廢公社二館）

果不其然，神通廣大的網友搜到正面了，本尊原來是臉書破82萬粉絲追蹤的辣模、直播主「吳昱萱」，身高173公分、體重47公斤，卻有32D罩杯的傲人上圍，時不時就PO各式各樣的辣照，漂亮到令人屏息，而她的美麗也是國際認證的，曾獲得2020年環球超模小姐 (Miss Supermodel Globe)、2017年全球城市小姐(Miss Globalcity)冠軍；而這張被貼在「爆廢公社二館」的火辣背影照，其實今年3月吳昱萱就上傳在臉書了，吸引破萬人按讚，如今被重新轉PO，再度引起熱議。