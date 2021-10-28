大陸知名女星楊冪擁有精緻的五官與火辣身材，加上生動又自然的演技，讓她的人氣始終居高不下，廣告代言更是一個接著一個來。而一向都給人甜美形象的她，近日登上雜誌時罕見的頂了一顆耳下3公分的小男孩頭，大展帥氣英姿，也讓網友直呼「太帥了」。

楊冪無論是在戲中還是私底下的造型，大部分都以飄逸的波浪長髮示人，展現柔美的女人味，但近日她受邀登上時尚雜誌時的造型卻一改過去的形象。釋出的照片中，只見她頂著俏皮的小男孩短髮，並穿上各種誇張造型的華服，對著鏡頭變換各種姿勢。雖然大部分的人都知道，她應該只是戴上超短的假髮，但英氣十足的造型還是電暈一票粉絲，紛紛留言「姊姊帥炸了」、「楊冪好帥，大美女無懼任何風格」、「啊~我被電慘了」、「美女就是美女，楊冪連呼吸都帶著美感」、「我是女的也覺得好帥」，引起熱烈討論。

另外，楊冪2019年在機場被粉絲激動告白的畫面，近日再度被網友挖出討論，當時她準備登機時，遇到熱情的女粉絲突然對她大喊「想睡你」，讓現場聽到的人都一陣錯愕，但反應快的楊冪則是立即笑著回應「來給我暖床吧」，瞬間化解尷尬也讓女粉絲相當高興，不少網友看到後也大讚楊冪「大冪冪情商太高了」、「教科書等級的回應」、「漂亮姊姊讓我幫你暖吧」。