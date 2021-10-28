竹東鎮中山國小「交安關心你」活動，讓孩子從繪本中學到上下學應注意事項。（羅浚濱攝）

交通部定每年10月為「交通安全月」，竹東鎮中山國小今年新生閱讀活動，把「馬路搬進圖書館」，將校內圖書館地板結合交通安全標誌做成「大富翁遊戲」，讓孩子在遊戲中增加交通安全知識，也達到寓教於樂的效果！

縣長楊文科表示，根據國內交通事故統計，每年9月到年底的開學季，全國交通意外事故死傷人數開始攀升，新竹縣各級學校很重視交通安全教育，也希望大家一起來響應今年交通安全月「路口慢看停，行人停看聽」的主題，持續往「零事故」的目標邁進。

竹東鎮中山國小與負責協助新生閱讀推動計畫的金寶書局，討論轉變交通安全月的活動型態，決定改為辦理圖書館主題書展，除了新生外全校師生都能參與交通安全教育。

中山國小校長郭碧玄表示，本次書展結合交通安全月並擴大規模舉辦，將主題書展結合各年級交通安全課程和遊戲活動，除增添孩子喜愛的交通安全書籍，同時發起二個全校響應的活動，讓交通安全深植孩子的心中。

首先是將校內圖書館地板結合交通安全標誌做成「大富翁遊戲」，讓孩子在遊戲中增加交通安全知識。其次是「交安關心你」活動，讓孩子觀看繪本動畫，播放及提示影片重點，讓孩子從中學到上下學應注意事項，並化成LINE樣式的溫馨小卡，傳遞給最親愛的家人，注意行車安全。

同時也有分年級專屬任務，一年級「交通安全說故事」，邀請故事媽媽說故事，二年級「交通安全宣示樹」，孩子將參觀主題書展學習到的心得寫在卡片中，並大聲說出來，藉此宣示自己的對交通安全的決心與收穫，希望可以牢記在心，快樂出門、平安回家。

三年級「過馬路停看聽」利用道具進行過馬路情境演練，四年級「真情感謝」，寫感謝卡片給導護志工，並大聲說謝謝，中高年級「交通警察~真人啟示」及「校園危險地點票選」，讓參與學生從體驗學習交通安全相關知識。