花旗銀行消金業務的最佳買家，金管會設有四大條件。金管會主委黃天牧28日在財委會表示，已向花旗銀行明確表達，金管會期待最後得標人所應具備的條件；即一是財務健全、資本適足率要高於同業平均；二是資金充沛，無論籌資或自有資金要付得起數百億元的買價；三是業務管理能力，要有人力及經驗承接花旗龐大的消金及財管業務與客戶；四要能保障客戶與員工權益。

金管會設定高於同業平均的資本適足率門檻，及要有足夠資金，算是相當高的標準；若以目前傳出的五大潛在買家，國泰世華銀行、台北富邦銀行、台新銀行、渣打國銀商銀、星展銀行，五家銀行的6月底資本適足率，台北富邦銀、渣打銀的整體資本適足率略低於同業平均值，台新銀則是第一類資本低於同業平均。

立委高嘉瑜28日在財委會質詢時指富邦金今年8月才被金管會重罰2300萬元，應有內部改善期，且要經金管會認可才可啟動轉投資或併購，但台北富邦銀現在又要去買花旗銀的消金業務，是否合於規範？

黃天牧回應，已跟花旗銀行明確表達，期待最後得標人所應具備的條件。銀行局長莊琇媛也表示，北富銀是否能再併購或轉投資，這是買家提出申請時才會一併檢視。

莊琇媛亦表示，已明確與花旗銀溝通，這次出售的消金與財管業務龐大，且買價可能數百億元，因此選擇的買家一定要符合四大條件，才可能通過金管會的審查。

第一財務健全，即資本適足率要符合要求，莊琇媛說不只是符合最低要求，而是要高於同業平均；依銀行局統計，今年6月底銀行平均資本適足率14.98％、第一類資本適足率13.03％、普通股適足率12.02％，五大潛在買家的三項指標都高於平均值的，是國泰世華銀與星展銀。

第二是資金充裕，莊琇媛說，就是募資或自有資金要能有數百億元能力的買家。先前市場傳出台新金要以出售彰銀的資金來買花旗銀，金管會即認為「不夠」，也不可能。

第三是業務管理能力，是要能管理外銀資產的能力，尤其是花旗銀的財管業務有50多萬客戶，買家要能承接得下來，才能確保客戶權益。

第四即是確保客戶與員工權益。

據了解，目前花旗銀仍未決定最終買家，也尚未向金管會進行最終買主的報告。