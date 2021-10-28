日本靜岡縣熱海市今年7月發生大規模土石流造成嚴重災情，靜岡縣警察本部今天以在土石崩落起點附近填土造地業者及目前土地所有人有所疏失之嫌，開始進行搜索。

這起大規模土石流災情至少造成26人死亡、1人下落不明，及131棟建築物半毀或全毀嚴重災情。

日本放送協會（NHK）報導，一名土石流罹難者家屬今年8月對進行填土工程業者及目前土地所有人提出刑事告訴，讓警方持續進行調查。

當年進行填土工程的不動產公司代理人律師表示，雖然填土造地是事實，但這塊土地已在10年前賣出，當時並不清楚「盛土」（主要指在較低處或山坡地填土堆高，作成平坦地面或高於四周的一種造地工程或土堆）狀態與是否違法。

另外，目前持有這塊填土造地土地的所有權人代理人律師河合弘之日前說，所有權人遵從市政府或縣政府指導，有關「盛土」一事，從購入這塊土地到發生土石流災情為止，完全沒有進行任何工程。

讀賣新聞報導，靜岡縣警方今天對填土造地及土地所有權人等相關人士，依業務過失致死罪嫌等展開搜索。

70名罹難者遺族與災民等人，9月向靜岡地方法院沼津支部提訴，要求在土石流崩落起點附近進行填土工程的業者與土地所有人等，支付約32億7000萬日圓（約新台幣8億多元）損害賠償。