遭罷免的台灣基進立委陳柏惟中午在立院國防委員會最後一次質詢，他沒讓官員備詢，用台語與國語夾雜，發表結業感言。陳柏惟也向曾被質詢的官員「道歉」，他說，他是代表人民監督政府的民意代表，有時說話比較衝、比較大聲，但都是希望台灣更好，他知道他的國家認同，與部分官員不一定一樣，但都是要守住台灣的民主自由。

國防部長邱國正也有與陳柏惟聯絡，並傳了署名「邱國正敬禮」的LINE訊息給陳，內容提到：心平氣和，共同維護國家安全、社會安定、家庭安康。

陳柏惟略帶感性地說，他有許多想替台灣努力的事，可惜短時間無法在立院推動，但不管人在哪、什麼身分，都會和大家一起繼續努力。他說，有自信，都對得起選民、選區、台灣人期待，關心國家安全的同胞，對他的認真也相當有信心。陳柏惟強調，台灣安全優先、台灣利益優先、台灣主體優先，三項優先是他在立委任期中，一直努力的方向。