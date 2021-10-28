火車回來了！位在花蓮鳳林的林榮社區公園，前身為舊林榮火車站，鎮公所2019年向台鐵爭取報廢的一節自強號DR3000型柴聯車車廂安置公園，社區辦理「火車節」喜迎火車回家，今年則邀居民一起動手DIY蒸汽火車頭，30日將以遊行方式首度亮相，未來也會放置公園展示，希望能藉此轉型成火車公園，增加地方亮點。

日據時期，因林田山伐木貨運需求，日本人在1918年設立「平林停車場」，將珍貴檜木，以索道、鐵路運送下山到平林停車場，再透過窄軌第一代東線鐵路運出。1962年，因車站位在林榮里，更名為林榮站，1982年，東線鐵路軌距拓寬，台鐵新闢截彎取直路線，林榮站因而廢棄，直到1988年，主體站房被拆除，剩下一棟日據時期的木造倉庫，經居民爭取，獲文化局評估指定為歷史建築，鎮公所也將其原址改建成公園。

花蓮鳳林林榮社區公園，前身為舊林榮火車站，鎮公所2019年向台鐵爭取報廢的一節自強號DR3000型柴聯車車廂安置公園內，並設置月台及貼上火車時刻表，勾起居民對鐵路的回憶。（羅亦晽攝）

公園原本僅有草皮、籃球場和一些親子休憩設施，經地方爭取，2019年，台鐵將2013年在南迴線撞到土石流而報廢的編號「DR3051」的自強號柴聯客車廂整修後，放置公園保存，因該址在廢站37年後有「有火車回來」，除鎮公所設置火車站大門及月台意象，並貼上火車時刻表，勾起居民對鐵路的回憶外，社區也特舉辦火車節活動，喜迎火車「進站」。

林榮社區延續火車節，今年號招居民，一起動手製作小時後搭乘的蒸汽火車頭，營造昔日車站繁華風情，鎮公所秘書徐誌謙說，大家在不到10萬元的地緣經費協助下，以2座大型白鐵水塔、廢棄車底盤及簡單鐵皮，製作火車頭車身，再焊上廢棄小瓦斯桶，當作火車頭煙囪，整體看起來惟妙惟肖，預計30日會以遊行方式，首度亮相。

徐誌謙直言，林榮社區居民期望藉由社區營造的方式，將林榮社區公園的方向轉型為火車公園，除供曾服役過的火車在此度過餘生外，同時也希望能勾起藉以長輩回憶，能向對後代子孫訴說這裡的歷史，增加亮點之餘，也能寓教於樂。