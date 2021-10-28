全台最狂電視好市多開賣，一台要價299萬，讓大批網友全看傻。（圖／翻攝自好市多線上購物網站）

好市多販售超多種產品，近日一名網友驚訝發現，線上購物竟然可以買到要價近300萬的巨無霸電視，而且還可以刷卡分6期零利率，引發網友熱烈討論，不少人看傻直呼，貧窮限制了我的想像力，沒想到現在竟然淪落的連電視都買不起了。

一名男網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，在好市多線上購物的網站發現要價299萬9999元的電視，最扯的是竟然可以刷卡，還可以分6期付款零利率，這是目前在台灣好市多線上購物中，最高金額的商品嗎？而原PO在好奇心的驅使下忍不住嘗試刷卡購買，並貼出銀行簡訊授權碼的截圖證明「真的可以買」。

一名網友實測是不是真能刷卡，結果驚人。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

超級昂貴的電視引起網友熱烈討論，「貧窮真是限制了小弟的想像力呀」、「這台剛推出時，新品定價600萬，Costco真的佛心來了，半價優惠」、「太猛了！一台300萬的電視」。也有網友開玩笑說，沒想到生活如此難過，這年頭竟連電視都買不起了。

不少網友歪樓驚呼，原PO信用卡的額度真高，竟然可以刷過300萬？不過，男網友只有分享授權碼頁面的截圖而已，並沒有實際刷成功的畫面，因此最後是否有勇敢刷下去無從得知，因此也有網友指出，額度10萬也可以進入這個頁面，因為又沒有真的刷下去，銀行也還沒批准，因此跟額度沒什麼關係啦！想看原PO刷卡結帳成功的畫面。

另也有網友表示，好市多賣過很多高單價的產品，之前黑色星期五的時候的遊艇忘了嗎？不過至今單價最高的產品應該是價值300多萬元的鑽石首飾，「5.22克拉鉑金梨形鑽石項鍊，價格359萬多元」、「曾經有賣過300多萬的鑽戒，應該是最高」。