基隆市長林右昌今天上午在議會進行施政總報告，議員關心基隆捷運屢遭批騙局，要求說明。對此，市長林右昌表示，交通部持續規畫，但台北市長柯文哲不斷拿第二階段卡第一階段，實在不知所云，捷運路線台北端只有1.4公里，新北、基隆端才是主線，搞得像「尾巴搖狗」，相當莫名其妙。

林右昌說，這幾天柯文哲對基隆捷運有許多意見，可能是一開始柯拋出580億議題被戳破，加上對外聲稱四長會議前，不知基隆捷運要從輕運量升級為中運量，最後證明其實知情後，開始「見笑轉受氣」亂扯、亂批，但捷運推動必須要端正視聽、絕對不容許有心人抹黑。

林右昌指出，基隆捷運現在由交通部鐵道局規畫，早已完成可行性評估，其中台北端只有1.45公里，但必須連結台北路網，因此，對於柯文哲提出的意見，由交通部出面整合協調，經費提升也由中央買單。此外，四長會議時，大家都有共識，八堵到基隆端分兩階段進行，完全不影響推動，但柯現在不斷拿第二階段卡第一階段，實在不知所云。

林右昌認為，基隆與新北的路線是2市的權責，為了擴大對民眾的服務，根本不涉及台北市，中央也不需要就兩市的路線與北市協商，其中工程建設與營運都由新北市負責，與台北市沒有關係，新北與基隆才是基隆捷運的主線，柯一直攪局，搞的有點像「尾巴搖狗」，相當莫名其妙。

林右昌強調，現在南港到八堵還需要時間，新北市可能會分段進行，另外，地方希望基隆到八堵能鐵路、捷運並行，但不能因此互相延宕，才會規畫分成兩階段。他說，市府這幾年想盡辦法持續推動，很感謝新北市政府願意承擔工程建設及後續營運，讓基隆捷運變得務實可行，「而不是一張支票」。