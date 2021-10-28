微軟股價大漲 市值直逼蘋果 14:022021/10/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜雲端事業挹注財報亮眼所賜，微軟27日（周三）股價大漲4.2％，以323.17美元作收，寫下該公司史上最高紀錄，根據路孚特數據，這使微軟市值躍升至2.426兆美元，直逼全球龍頭企業蘋果的2.461兆美元。 蘋果周三股價下跌0.3％，這家科技巨擘預計周四揭曉財報，投資人聚焦蘋果因應全球供應鏈危機的能力。 因疫情帶動雲端服務需求，使微軟今年以來股價飆漲45％，蘋果同期股價上揚12％。 廣告超賺 Alphabet獲利再創高 雲端事業助攻 微軟上季業績超預期 #全球 #蘋果 #微軟 #微軟股價 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超微、德儀報喜 上季獲利優於預期 04:102021/10/28 財經要聞 興櫃股王綠界 申請上櫃IPO 04:102021/10/28 證券．權證 原料價飆 比亞迪電池傳調漲逾20％ 04:102021/10/28 全球財經 寧德時代 上季獲利倍增 04:102021/10/28 全球財經 股王股后爭奇鬥豔 信驊早盤挑戰3000元 12:142021/10/28 財經 長興 前三季稅前盈餘年增七成 04:102021/10/28 證券．權證 美企兆元俱樂部成員增 恐非好事 04:102021/10/28 全球財經 義隆新品助攻 訂單看到明年 04:102021/10/28 證券．權證 百勝中國Q3淨利年減76％ 股價逆勢漲逾1％ 12:162021/10/28 財經 櫃買中小型題材股 法人捧 04:102021/10/28 證券．權證 百富環球 暴跌43％後停牌 傳佛州據點遭FBI突擊調查 04:102021/10/28 全球財經 財經熱門新聞 巴菲特公司突狂噴50％ 1股破1800萬 背後內幕傻了 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 散戶踩雷了？8檔基金「資助共軍」 金管會要求3個月內出清 - 財經 - 工商 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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