拜雲端事業挹注財報亮眼所賜，微軟27日（周三）股價大漲4.2％，以323.17美元作收，寫下該公司史上最高紀錄，根據路孚特數據，這使微軟市值躍升至2.426兆美元，直逼全球龍頭企業蘋果的2.461兆美元。

蘋果周三股價下跌0.3％，這家科技巨擘預計周四揭曉財報，投資人聚焦蘋果因應全球供應鏈危機的能力。

因疫情帶動雲端服務需求，使微軟今年以來股價飆漲45％，蘋果同期股價上揚12％。