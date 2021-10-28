（由國發會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團，行抵第三站立陶宛，龔明鑫出席「台灣－立陶宛貿易投資論壇」致詞表示，期待此行能將兩國近期「良善循環」擴大到經貿領域。圖/國發會提供）

我國中東歐經貿訪問團27日飛抵立陶宛，雙方隨後簽署半導體及教育交流、生醫合作等六項MOU，以強化彼此在半導體、太空衛星、生醫領域、融資等領域的合作。

國發會發布新聞稿指出，由國發會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團，在訪問斯洛伐克、捷克之後，27日行抵第三站立陶宛。龔明鑫出席「台灣－立陶宛投資論壇」時表示，去年Covid-19疫情發生後，台灣捐贈口罩、立陶宛回贈疫苗，這樣「良善的循環」也從政府延伸到民間，而台灣在立陶宛代表處即將成立，將可作為雙方後續合作的基礎。

國發會指出，此行台灣及立陶宛從四個方面來進行交流合作，第一、在技術及供應鏈合作方面，簽署了半導體產業合作、半導體學程共同聲明、教育交流及科研合作、衛星合作、生醫合作、融資等六個MOU，以強化雙方在半導體、太空衛星、生醫領域、融資等領域的合作，以創造價值。

其次，投資合作，總共辦了兩場的貿易投資論壇，分為五個分組，ICT與Fintech、半導體與雷射、生醫、電動車及農產品食品。第三、貿易及採購的合作，預計這兩天將會有超過100場次、線上及實體的B2B商機洽談會。第四、融資合作，雙方也將促進融資合作來協助廠商投資。

國發會表示：「希望透過這四大面向，可以成為在台灣及立陶宛雙邊設立代表處前的一個里程碑。」