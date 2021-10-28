台北熊好券5度卡關，台北市長柯文哲28日備詢時，脫口說台北熊好券是有議員反對，北市議員林亮君痛批，沒有任何1名議員反對，大家都支持熊好券，且一毛沒刪，肇因在市府與議會溝通出問題，如今卻要陷議員於不義，要求柯道歉。柯回應，「我只知道現在都還沒過，我只重視結果！」

林亮君質詢，她是財建委員會的一員，要在此澄清，審查熊好券，總計花了財委會7小時、開了4次會，沒有一人反對熊好券，大家對方案內容，都是希望市府能更精進調整，讓更多店家民眾受惠，但剛柯在對其他議員答詢的內容，她很不滿意。

林亮君說，熊好券10月13日就已送出財委會，是昨天在議會大會上，有其他議員對財委會的附帶決議，有不同意見看法，議長陳錦祥最後才裁示熊好券二讀暫擱，拉入政黨協商，議員都很認真審查，從沒要擋，柯居然說有議員反對，那就說出是哪位議員？

林亮君直言，花了這麼冗長時間，一毛預算都沒刪，是因市府與議會溝通出問題，如今柯卻陷財委會、議員於不義，要求柯道歉。

柯文哲淡淡回答，他是外科醫生，只重視結果，他只知道現在沒過而已，其他並不知。北市副市長黃珊珊則說，都有跟柯報告。