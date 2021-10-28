林靜儀在臉書回應，「一切尊重基進的夥伴和民進黨黨中央的評估」。(翻攝林靜儀臉書)

台中市第二選立委陳柏惟罷免案通過，綠營將徵召何人出馬補選成各界關注！前立委林靜儀醫師及市議員張家銨、陳世凱等都是熱門人選；陳世凱今天公開表態支持林靜儀參選，張家銨今天強調，若黨中央徵召她，沒有拒絕的理由必全力以赴。林靜儀在臉書回應「一切尊重基進的夥伴和民進黨黨中央的評估」。

民進黨有中市議員張家銨等人表態願意參戰，前民進黨立委林靜儀、前無黨籍立委洪慈庸也被點名，李茂盛、湯文萬等7位總統資政、國策顧問及行政院顧問，昨向蔡英文推薦林靜儀。

民進黨市議員陳世凱今天在臉書公開推薦林靜儀，他說認識林靜儀非常多年，在他眼中，林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義直言的女性。陳世凱也提到，林靜儀在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層，疫情期間，也經常在社群媒體上，以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊。

林靜儀在臉書指出，謝謝政治上的各位前輩，包括資政與國策顧問和在地非常優質的議員夥伴陳世凱對我的肯定，之前在政治工作時承蒙大家指導甚多；過去這一年多能夠在疫情時提供我微薄的專業意見，若對國家人民有所協助，是我身為醫療工作者的榮幸。

林靜儀強調，「就如同我在政論節目上表示的，中二選區在2019年由基進黨與民進黨一起打拼，更是陳柏惟團隊努力耕耘了近二年的地方，一切尊重應基進的夥伴和民進黨黨中央的評估。」